35 работ педагогов и выпускников легендарного Московского художественного училища представлены на выставке в ГХМАК

В этом году отмечается 190-летие русского художника Алексея Саврасова. К этой дате в Государственном художественном музее открыли выставку «Капризная муза дома Юшковых» (6+), в которой представили работы педагогов и учеников Московского училища живописи, ваяния и зодчества – легендарного заведения, которое Алексей Кондратьевич не только окончил, но и преподавал там на протяжении 25 лет.

Взаимоотношения земли и неба

Именно в доме Юшковых с 1844 года размещалось Московское художественное училище. В разное время его преподавателями и учениками были такие художники, как Владимир Маковский, Василий Поленов, Николай Касаткин, Алексей Корин, Леонид Пастернак, Исаак Левитан, Константин и Сергей Коровины, Павел Трубецкой и многие другие. Их произведения из фондов музея и представлены на выставке.

— Юбилей со дня рождения Алексея Саврасова стал прекрасным поводом показать в нашем музее коллекцию русского искусства, которое мы представляем, увы, не так часто, — пояснила искусствовед, заместитель директора по научной работе ГХМАК Наталья Царёва. – И хотя в наших фондах хранится четыре работы Саврасова (а для провинциального музея это целое достояние), мы решили представить две из них: самую знаковую «Могила на Волге. Окрестности Ярославля» и ту, что поступила в наш музей из частных коллекций в 1980-х годах – «Избушка со старым дубом». Тем самым нам захотелось показать Саврасова не только как самостоятельного художника, великого мастера пейзажа, но и как педагога, воспитавшего целую плеяду ярких учеников.

Центральное место на выставке занимает полотно «Могила на Волге» – одна из самых печальных работ мастера, написанная под впечатлением от личной трагедии – смерти маленькой дочери. Эта картина вышла из наброска, на котором Саврасов запечатлел ту самую детскую могилу на берегу Волги. Но позже эта зарисовка легла в основу другого полотна, где изображен старый погост, а сам сюжет сумрачен, трагичен, наполнен размышлениями о бренности жизни.

— В этой работе совершенно потрясающе прорисовано небо, которое вообще в творчестве Саврасова всегда было важным изобразительным элементом, – продолжает Наталья Степановна. – Известный факт, что мастер учился писать небесные своды у живописцев Англии (в частности, у Джона Констебла). Но это не значит, что он перенес английскую живопись на русскую почву, а по-своему переосмыслил взаимоотношение земли и неба, что нашло отражение в саврасовских полотнах.

Энергия природы

Кстати, прорисовке небосвода уделял большое внимание еще один художник – Исаак Левитан, ученик Саврасова. На выставке представлен его этюд к картине «Озеро» – небольшая работа, где буквально из росчерков кисти рождается грандиозное ощущение вечности. В залах музея можно увидеть и картину «Дама с лампой» еще одного ученика Алексея Кондратьевича – художника Константина Коровина, а также портрет Василия Перова кисти брата великого импрессиониста Сергея Коровина. Есть здесь и этюд Ивана Шишкина «Лес», и полотно Василия Поленова «Вечер на Оке». К слову, именно Поленову предстояло стать педагогом и заменить Саврасова после его ухода из Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Как и его предшественник, мастер призывал своих учеников выходить из стен класса на природу, писать с натуры, питаться творческой энергией из окружающего мира.

На выставке представлены и скульптурный портрет Льва Толстого работы известного художника и скульптора Павла Трубецкого, и полотно Владимира Маковского «Крестьянин с кнутом», а также импрессионистический пейзаж «Рожь покосили» одного из учеников Константина Коровина – Александра Герасимова. Как оказалось, среди воспитанников Коровина был и алтайский живописец, яркий представитель авангарда Михаил Курзин, организатор Алтайского художественного общества в Барнауле.

В 1918 году Московское художественное училище было преобразовано во ВХУТЕМАС – высшие художественно-технические мастерские, в 1927-м – во ВХУТЕИН. А в 1989 году Ильёй Глазуновым здесь была открыта Российская академия живописи, ваяния и зодчества, которая действует и по сей день. Причем среди ее выпускников есть и барнаульские представители, в числе которых основатели группы «Охра» – Объединения художников-реалистов Алтая.

— Почему выставку мы назвали «Капризная муза дома Юшковых»? Потому что с порога этого дома начался путь в искусство великих мастеров, и путь этот не был безоблачным, – рассуждает Наталья Царёва. – Сюда приезжали учиться люди из разных уголков страны, порой без средств к существованию, а, как известно, по тем временам за учебу в столь престижном училище нужно было платить. Поэтому художникам приходилось много работать, уходить и снова возвращаться в дом Юшковых, чтобы иметь возможность обучаться у прекрасных мастеров.

Сегодня в фондах ГХМАК находится лучшая в сибирском регионе коллекция произведений Алексея Саврасова. В собрании хранится знаковое полотно в творчестве мастера «Могила на Волге» (1874) и такие пейзажи, как «Воробьёвы горы. Ночь» (1881), «Весенний вечер» (1886). А одним из последних приобретений музея стала работа «Избушка со старым дубом», написанная в конце 1880-х годов. Она поступила в коллекцию музея в 1985 году от московского коллекционера В. Ножовой. В 1963 году полотно экспонировалось на второй персональной выставке произведений художника в Государственном Русском музее.