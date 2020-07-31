За три года на работу с электронными больничными перешли 71% медорганизаций и 64% работодателей региона

Проект по внедрению электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН) в нашем регионе стартовал 1 июля 2017 года. С тех пор медики, руководители организаций, бухгалтеры и простые жители края прошли путь от настороженного отношения к новому сервису до признания преимуществ цифрового формата и его широкого внедрения в практику.

По итогам первого полугодия 2020 года почти половина всех больничных листков в Алтайском крае была оформлена в электронном виде. Доля ЭЛН составила 44,5%. 162 медорганизации из 228, имеющих лицензию на выдачу больничных, практикуют оформление листков нетрудоспособности в электронном виде. Обработку ЭЛН выполняют более 8140 работодателей края.

С первых дней оценили преимущества электронного формата, прежде всего, крупные организации. С ЭЛН проще. Работодатель, зайдя в свой личный кабинет на сайте ФСС, может увидеть, сколько и кто из его работников болеет, в каких медучреждениях открыты листки нетрудоспособности, с какого дня их закрыли. А сотруднику не нужно дополнительно подтверждать свое отсутствие на работе в связи с болезнью.

Для работников ЭЛН сделал более прозрачным алгоритм расчета и выплаты пособий. В личном кабинете застрахованного можно проконтролировать весь процесс: начиная с данных, которые представил работодатель в ФСС для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности, и заканчивая сроками и конкретными суммами по каждому из выданных гражданину больничных.

Всего с начала проекта «ЭЛН» в Алтайском крае выдано 352 775 электронных листков нетрудоспособности, из них за первое полугодие 2020 года – 131 843 шт.

Для организаций, которые никогда не работали с ЭЛН, организована консультативная помощь специалистов Алтайского регионального отделения ФСС РФ. Каждый бухгалтер может позвонить по тел. 8 (3852) 29-16-39 и спросить, как обработать электронный листок.