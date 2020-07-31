В последнее время большое распространение получили дистанционные мошенничества с использованием IP-телефонии

Преступники обзванивают сотовые телефоны граждан через интернет-соединение с использованием шифрования, поэтому отследить их довольно сложно.

«Назовите код. Робот слушает»

Однажды обычным июньским днем жителю Барнаула Олегу Владимировичу (имена персонажей изменены) позвонил незнакомый молодой человек и сказал: «Я сотрудник службы безопасности банка «X». С вашего счета произошло несанкционированное списание денежных средств. Нам показалась эта операция подозрительной. Мы приостановили перевод. Но для безопасности необходимо все ваши деньги перевести на резервный счет. Для этого нам нужно вас идентифицировать. Назовитесь, пожалуйста». Олег Владимирович представился. «Ваш номер карты? Срок действия?», – продолжал задавать вопросы голос в трубке. Когда Олег Владимирович назвал все данные, «банкир» продолжил: «Сейчас мы вас переключим на автоматизированную систему. Вам будут приходить СМС-сообщения. Сообщите их роботу».

В трубке раздался щелчок, и механический голос произнес: «С вами говорит робот-программа банка «X». Сообщите код, который придет вам в СМС-сообщении». Олег Владимирович открыл эсэмэс и прочитал код «роботу». На деле же на том конце сидел мошенник и слушал все, что говорил мужчина, а в качестве «робота» выступила запись на диктофоне, стилизованная под механический голос.

Через несколько дней Олег Владимирович захотел узнать, чем же все-таки закончилась история со спасением его денег, и обратился в банк. Тут-то он и узнал, что с его счета пропали 500 тысяч рублей – все, что было на карте. Причем, якобы он сам перечислил их через свой личный кабинет. Поняв, что его обманули, пострадавший обратился в полицию.

«Звонки» из call-центров

К сожалению, случай, приключившийся с Олегом Владимировичем, довольно типичный. Наиболее популярны у IP-мошенников три способа обмануть доверчивых клиентов. Вариант первый. К вам на телефон звонит человек, представляется сотрудником службы безопасности или просто работником банка и говорит: «У вас произошло несанкционированное списание денег». Вариант второй. «Банкир» сообщает: «У вас на счете имеется кешбэк, который нужно снять, иначе он сгорит». Третий вариант. Позвонивший говорит: «На вас хотят оформить кредит».

— Все три способа – это лишь первоначальная стадия обмана, придуманная, чтобы человек растерялся, заволновался, что у него сейчас украдут деньги, – поясняет начальник оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по городу Барнаулу Алексей Сурмашев. – После этого мошенники просят сообщить полный номер банковской карты, CVV-код на обратной стороне и срок действия карты. Якобы для того, чтобы спасти ваш счет от мошенников.

Когда преступник выяснит все необходимые сведения о вашей карте, то он попытается войти в ваш личный кабинет, а на ваш сотовый телефон приходит эсэмэс с кодом, который нужно ввести для подтверждения операции. Поэтому мошенник спрашивает у вас и этот код, а затем еще один – для перевода денег. Разумеется, настоящих банковских работников такие данные не интересуют.

Как только вы назвали код, мошенники получают доступ к вашему мобильному приложению и переводят деньги на свои счета. Суммы ущерба сильно варьируются, все зависит от того, сколько денег было на счете у потерпевшего.

По данным полиции, обычно такие мошенники – это люди из других регионов или даже из других стран. Это не одиночки, а организованные преступные группы с распределением ролей. Для своих мошеннических операций они создают целые call-центры. Кто-то из них подыскивает персонал, кто-то работает специально на телефоне.

Как распознать мошенников, пользующихся IP-телефонией, и защититься от них?

Обычно в этом случае высвечиваются номера, которые начинаются с цифр 495. В 90 процентах случаев с таких номеров звонят мошенники. Сотрудники банка, как правило, не звонят клиентам и не навязывают услуги. В таких случаях лучше просто сразу скидывать звонок.

Если вы все-таки взяли трубку, и вам начинают говорить о несанкционированном списании денег, кешбэке, оформлении кредита, то сразу же прервите разговор. Если вам надо решить подобный вопрос, то лучше дойдите до ближайшего отделения банка и уточните, что произошло, но не обсуждайте ничего по телефону.

Ни в коем случае не называйте позвонившему вам человеку полный номер карты, CVV-код и срок ее действия.

Пусть вас не смущает то, что звонящий назвал вас по фамилии, имени, отчеству. Иногда мошенники звонят наугад, но иногда – целенаправленно к конкретным людям.

Никогда и никому не сообщайте коды подтверждения операции, присылаемые в СМС-сообщении. Кроме того, современные смартфоны можно настроить, чтобы операция подтверждалась не введением кода, а отпечатком пальца. Сейчас банки активно разрабатывают биометрию для перевода денег только при распознавании лица, отпечатка пальца, либо по голосу. Лучше всего предоставить эту информацию в банк, тогда похитить деньги будет намного сложнее.

Бывают ситуации, когда человеку звонят и представляются сотрудниками службы безопасности одного банка. Но когда выясняется, что у гражданина нет карты этого банка, специалист быстро ориентируется и говорит: «Минутку, сейчас мы соединим вас со специалистом вашего банка». Естественно, такое в принципе невозможно. На деле просто один мошенник передает трубку другому.

Как мы уже упоминали, в некоторых случаях мошенники говорят, что на ваше имя хотят оформить кредит. Но на вас никто не может оформить кредит без вашего ведома. Вы можете только сами прийти в банк либо сделать это со своего приложения в сотовом. Но если вы дадите мошенникам доступ в свой личный кабинет, то тогда они действительно смогут оформить кредит на ваше имя, перевести полученные деньги на свой счет.

За шесть месяцев 2020 года в Барнауле было зарегистрировано 135 краж с банковских карт и 116 мошенничеств с банковскими картами.