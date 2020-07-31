Как алтайский старообрядец Викула Балыкин повлиял на сибирский стиль в иконописи

В День Крещения Руси, который ежегодно отмечается 28 июля, в Государственном художественном музее открылась выставка одного экспоната – иконы «Спас Вседержитель», написанной известным алтайским иконописцем конца XIX – начала XX века Викулой Балыкиным. В 2020 году отмечается 160 лет со дня рождения этого мастера.

Жертва эпохи

Собрание икон в художественном музее начало формироваться еще в 1970-1980-х годах. Именно тогда удалось собрать неплохую коллекцию, среди которой, правда, не нашлось ни одного образа, происхождение которого доказательно можно было бы связать с Алтаем (за исключением нескольких сузунских памятников). Тема «алтайская икона» казалась сотрудникам музея несбыточной мечтой. Но вдруг вмешался случай. Так вышло, что в 1990 году в закупочную комиссию музея поступили две иконы с нечасто встречающимися иконографиями: «Символ веры» и «Троица Новозаветная». Владелец сообщил, что они принадлежали жительнице села Залесово, родственник которой был иконописцем. Так ученым удалось познакомиться с наследием удивительного мастера Викулы Балыкина.

Его творчество принято соотносить с таким понятием, как «сибирская икона», сложившимся в удалении от духовных центров русского иконописания. Этот феномен напрямую связан с расселениями старообрядцев, которые после раскола русской церкви в XVII веке бежали от преследований властей, селились в труднодоступных уголках Сибири, создавали здесь общины, формируя тем самым множество локальных иконописных центров.

— На сегодня на Алтае ученым известно лишь несколько имен иконописцев, работавших в XIX – начале XX века, – пояснила заведующая выставочным сектором ГХМАК Светлана Артюхова. – И Балыкин – одно из самых ярких. Семья Викулы Фёдоровича перебралась на Алтай из Казанской губернии в 1870-х годах. Поселилась она в селе Шмаково, входящем в ту пору в Барнаульский уезд Томской губернии. Это было одно из поселений староверов белокриницкого согласия.

Воспитанный в старообрядческой семье, Викула Балыкин был очень начитанным, грамотным и набожным человеком. В домашних условиях он писал иконы, строго соблюдая каноны. Где он сумел обучиться этому мастерству – вопрос, который для исследователей так и остался нераскрытым. Известно лишь, что после революции он приобрел официальный патент и стал делать иконы – часть ликов он изготавливал на заказ, другими торговал на базаре.

— В 1930-е годы, когда религиозная жизнь в стране стала сворачиваться и жестоко подавляться, Викула Фёдорович по оговору был арестован, – рассказала Светлана Александровна. – Он подвергся конфискации имущества и был обвинен сначала в умышленном растранжиривании своего имущества, а затем и в контрреволюционной повстанческо-пораженческой агитации. Сам Балыкин был сослан в Чулым, а его жену депортировали в Нарым, лишь детям удалось спастись от репрессий. Последнее упоминание о мастере датируется 1932 годом. Дальнейшая судьба иконописца хоть и неизвестна, но очевидна – мастер сгинул в суровых сталинских лагерях и был реабилитирован лишь в 1992 году.

От канонических ликов до расхожих образов

К счастью, несмотря на преследования старообрядцев, местным жителям все же удалось сохранить балыкинские иконы. Оказалось, что основная их масса – это образы Богородицы, Спасителя, Георгия, Николы, Архангела Михаила, которых так почитали староверы. В итоге в наследии Балыкина можно четко проследить две группы икон. Одна — максимально приближена к строгому каноническому письму и выполнялась явно по заказу местных жителей и старообрядческих общин, другая вроде бы обладала качествами расхожей иконы, но всегда сохраняла выразительность образов и последовательность иконописных приемов.

В наследии Балыкина насчитывается несколько икон Спаса Вседержителя. Но та из них, что хранится в фондах художественного музея, считается одним из самых одухотворенных образов Христа в творчестве мастера.

— На золотом фоне мы видим прямоличное поясное изображение Спаса Вседержителя, – комментирует Светлана Артюхова. – Одной рукой Спаситель осуществляет двуперстное благословение, в другой держит раскрытое Евангелие от Матфея с текстом: «Приидите ко мне вси труждающиеся и обремененные и я упокою вы примите иго мое на се». Лик Спаса психологичен, с добрым внимательным взглядом. В нем можно заметить едва заметную асимметрию, характерную руке мастера.

Как рассказала специалист, иконы Викулы Балыкина не имеют никаких надписей, поэтому при определении авторства исследователи обычно руководствуются знаниями о технологии изготовления икон, особенностях личного письма.

— Также известно, что для изготовления икон мастер использовал традиционные материалы, – продолжает она. – Деревянную основу его произведений составляют, как правило, грубо обработанные сосновые доски. О технологии многое может сказать левкас (грунт) – обычно он охристый, желтовато-меловый. Именно такого цвета глины особенно распространены в Залесовском районе (село Шмаково, где проживал Викула Фёдорович, ныне является частью Залесово. – Прим. авт.).

Сегодня собрание икон музея насчитывает около 300 экспонатов XVI – начала XX веков. Оно представлено каноническими памятниками центральных школ иконописи XVI-XVIII веков (Москва, Новгород, Ярославль), а также уникальными местными памятниками конца XIX – начала XX веков, среди которых достойное место занимает наследие Викулы Балыкина. Икона «Спас Вседержитель» будет выставляться до 12 августа по адресу: ул. Горького, 16.