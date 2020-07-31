Довыборы депутатов АКЗС пройдут 13 сентября 2020 года

Вопросам подготовки и проведения единого дня голосования на территории Алтайского края была посвящена пресс-конференция председателя Избирательной комиссии Алтайского края Ирины Акимовой, которая прошла 28 июля в режиме онлайн.

По состоянию на 1 июля численность избирателей Алтайского края составила 1 813 470 человек. Своих кандидатов на три одномандатных округа № 12, 26 и 31 уже выдвинули «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, а на «барнаульский округ» № 26 – еще и глава алтайского регионального отделения партии «Яблоко» Александр Гончаренко, а также три самовыдвиженца: ведущая праздников Марина Василенко, студент АГУ Дмитрий Трегуб и бизнесмен Андрей Крылов. По 26-му округу также выдвинули кандидатов следующие партии: КПРФ – Антон Арцибашев, ЛДПР – Александр Мокров, «Справедливая Россия» – Павел Иванченко, «Единая Россия» – Артём Шамков, «Партия прогресса» – Сергей Аргузов.

— В довыборах в Алтайское краевое Законодательное Собрание будут участвовать малые партии. На сегодняшний день своих кандидатов выдвинули «Партия за справедливость» на округ № 31 и «Партия прогресса» на округ № 26, – рассказала Ирина Акимова. – Окончательный срок предоставления документов от кандидатов – 1 августа текущего года. Сбор подписей не требуется, если кандидат выдвинут одной из четырех парламентских партий, а также партией «Яблоко», остальным, в том числе самовыдвиженцам, придется собирать в свою поддержку подписи 1600-1800 и более избирателей.

По словам Ирины Акимовой, процедура дополнительных выборов в сентябре текущего года может быть организована в течение нескольких дней, что разрешено изменениями федерального законодательства. Продление срока может быть связано в том числе и с эпидемиологической ситуацией в Алтайском крае. Рассматриваются четыре известные формы досрочного голосования: в помещении, вне помещений, на придомовых территориях и в труднодоступных территориях.

— Все эти формы мы применяли в период голосования по поправкам в Конституцию РФ, – подчеркнула Ирина Акимова. – Досрочное голосование начнется за 10 дней до единого дня голосования, неизменным останется присутствие наблюдателей на избирательных участках.

В Барнауле по состоянию на 1 июля 2020 года численность избирателей составляет 522 199 человек, в Октябрьском районе, часть территории которого отнесена к округу № 26, насчитывается 66 076 избирателей.