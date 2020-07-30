В барнаульских многоэтажках продолжают дезинфекцию мест общего пользования

Дезинфекция мест общего пользования в многоквартирных домах направлена на профилактику распространения коронавирусной инфекции контактно-бытовым путем. Эта работа ведется в Барнауле силами управляющих компаний и ТСЖ. С помощью дезинфицирующих средств обрабатывают те места, которые посещает большое количество человек.

Это входные группы подъездов, площадки первых этажей, почтовые ящики, лифты и перила; помимо прочего, в подъездах домов проводится регулярная влажная уборка.

Например, в Индустриальном районе начался девятый этап дезинфекционных мероприятий в жилом фонде и местах общего пользования. Управляющие организации заключили договоры со специализированными службами, имеющими лицензию на проведение работ. Так, 28 июля проведена дезинфекция в домах на Павловском тракте, 78, ул. Малахова, 99 и 111. В микрорайоне Новосиликатном обработаны подъезды и территории детских площадок по улицам Новосибирской, 18а, и Суворова, 2. В субботу и в понедельник специализированной организацией продезинфицированы подъезды домов по адресам: 50 лет СССР, 6, Балтийская, 69, 71, Георгиева, 16, 34, Взлётная, 51, Попова, 106, Энтузиастов, 30.

Ежедневные рейды по местам дезинфекции проводят сотрудники управления коммунального хозяйства администрации Индустриального района, штаба по делам ГО и ЧС, представители территориальных общественных самоуправлений и народной дружины «Барнаульская». С марта по июль проведено 46 проверок, в ходе которых обследовано 710 адресов, – отмечают в районной администрации.

В Центральном районе Барнаула в период с 21 по 28 июля обработано 1504 подъезда в 596 домах. Общая площадь обработки за неделю составила более 300 тыс. квадратных метров. Проведение уборки и дезинфекции подъездов контролируют специалисты администрации Центрального района и активисты органов ТОС.

Управляющие компании Октябрьского района также продолжают комплексную дезинфицирующую обработку мест общего пользования в домах. С 6 по 27 июля обработано 540 многоэтажек, в которых 1429 подъездов.

Контрольные рейды по местам дезинфекции проводятся и в выходные дни. Так, 25 и 26 июля специалисты администрации Железнодорожного района проверили качество обработки подъездов в домах по улицам Фурманова, Рылеева, Деповской.

При дезинфекции обработке подлежат: входные группы подъездов, площадки первых этажей, почтовые ящики, лифты и перила; помимо прочего, в подъездах домов проводится регулярная влажная уборка.