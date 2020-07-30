«Университет» завершает первый этап предсезонной подготовки

Две недели назад волейболисты «Университета» вышли из затянувшегося отпуска и первые дни занятий посвятили восстановлению общефизической подготовки. Со следующей недели команда приступит к игровым тренировкам.

Веселая компания

Говорить, что для «Универа» нынешнее лето особенное, бессмысленно: все, а не только спортсмены, оказались в непривычных условиях. Чемпионат в высшей лиге «А» завершился досрочно за два тура до финиша еще в марте, и с тех пор игроки бездействовали. Еще какое-то время ждали, возобновится ли турнир, потом – когда разрешат тренировки, затем ушли в отпуск.

Каникулы закончились 16 июля. За три дня до этого волейболисты сдали тест на коронавирус и, получив отрицательные результаты, приступили к подготовке.

Все это время команда тренировалась дважды в день, чередуя занятия на «Лабиринте», в тренажерном зале и на песчаной площадке спорткомплекса «Победа».

— С железом работаем над силовой подготовкой, на «Лабиринте» над выносливостью, а песок хорошо укрепляет связки и суставы, — пояснил такой подход главный тренер Иван Воронков.

С выносливостью у наших ребят точно должно быть все в порядке – попаши на стадионе в такую-то жару. Вот в понедельник вроде с утра зарядил дождь, но к 10.00, к старту тренировок, опять нещадно палило солнце. Игроки под руководством второго тренера Игоря Костянникова терпели, выполняли упражнения. Наставник изредка корректировал волейболистов, в основном направляя их внимание на соблюдение дистанции.

Кстати, компания в этот день на «Лабиринте» у «Университета» подобралась хорошая. По соседству на поле занимались воспитанники спортшколы № 7, по беговым дорожкам нарезали круги чемпионка мира по спортивному ориентированию Галина Виноградова со своим супругом и тренером Михаилом, чуть поодаль занималась легкоатлетическая группа Сергея Клевцова во главе с Сергеем Шубенковым.

Новые лица

В уличном режиме «Университет» будет тренироваться до конца этой недели. С первой августовской недели, как рассказал Иван Воронков, начнется второй сбор. Команда заедет в гостиницу при школе Смертина, заниматься будет тут же, а также в спорткомплексе «Победа», где уже начнутся игровые тренировки.

По сравнению с прошлым сезоном состав команды несколько изменился. Покинули команду Максим Титов, вернувшийся в «Самотлор», и Алексей Сычёв. Из-за проблем со здоровьем завершил карьеру Максим Ненашев, нет больше в «Универе» Сергея Митрясова и Александра Чернышёва. Воронков из всей этой компании самой большой потерей называет Митрясова.

Зато вернулся в команду Алексей Карпенко, год проведший в Сургуте. Там игрок, хочется верить, сумел справиться с давно беспокоившим его больным коленом. По крайней мере, местные врачи смогли разглядеть в проблеме то, чего их коллеги до этого не видели, и разрешить ее. Что ж, будем верить. Помимо него, в команде есть еще три новичка из других городов – Алексей Щелгачев из системы кемеровского «Кузбасса», игравший в Стерлитамаке Иван Маршинин и красноярец Кирилл Зайцев. За этими игроками в «Универе» следили давно, а Щелгачев и вовсе прошлым летом с нашей командой уже тренировался.

При этом, как говорит Иван Воронков, в команде еще возможны новички – все будет зависеть от того, как коллектив начнет сезон.

Идем на «Восток»

А начнется игровой год Кубком Победы. Турнир этот новый, временно пришедший на смену Кубку России.

— Мы уже давно предлагали изменить схему Кубка страны, – говорит Иван Воронков. – На первом этапе играли бы команды высшей лиги «А», на втором к ним подключались бы представители суперлиги. В принципе, так и было сделано, но в этом году из-за коронавируса решили ограничиться одним этапом, команды суперлиги и высшей лиги «А» сыграют отдельно друг от друга, и этот мини-турнир для «Универа» и его соперников получил название в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Барнауле матчи по плану должны пройти с 7 по 10 сентября в СК «Победа».

— Матчей не было очень давно, поэтому задача на турнир в первую очередь наиграть состав, проверить новичков и молодежь, – говорит Иван Воронков.

Что же касается самого чемпионата высшей лиги «А», то он вновь реформирован. Теперь там 17 команд, разбитых по территориальному принципу. «Университет» попал в зону «Восток». Его соперниками станут челябинское «Динамо», «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга, «Локомотив-2» (Новосибирск), «Тюмень», НОВА (Новокуйбышевск), «Тархан» из Стерлитамака, магнитогорская «Магнитка» и «Кама» (Пермь).

— Играть будем также турами, но проведем не по четыре, а по две встречи, – рассказывает Иван Воронков. – Это и болельщикам интереснее, и командам проще. В прошлом году заключительные матчи в туре были мучением. К тому же мы попросили, чтобы приезжие команды играли либо в самом начале, либо в конце туров, чтобы не тратить лишние дни на проживание в том или ином городе.

Предварительный этап стартует 2 октября, в Барнауле предусмотрено три тура. В общей сложности командам предстоит провести 16 матчей, после чего лучшие коллективы западной и восточной зон сыграют в финальном турнире.

Противокоронавирусные меры отдельно прописаны в регламенте соревнований. Так, теперь приезжих игроков должны встречать на большом автобусе, чтобы была возможность соблюдения дистанции (раньше встречали на небольшом, что дешевле). В игровой зал спортсмены должны заходить в перчатках и масках и снимать их только на площадке, которая будет считаться чистой зоной, перед разминкой и игрой. Болельщикам тоже необходимо пользоваться средствами защиты, причем всем этим должна обеспечивать принимающая сторона. Ну а команды должны за 48 часов до тура предъявить отрицательные тесты на COVID-19 своих игроков. Вот только что делать, если у кого-то из волейболистов, не дай бог, он будет положительным, – отменять весь тур, присуждать команде техническое поражение, переносить игру или принимать другие меры, почему-то пока не прописано.