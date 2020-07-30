Почему барнаульские велосипедисты нарушают ПДД и что им за это бывает?

Это лето перевернуло все планы горожан – ни лагерных смен для детей, ни поездок по стране и за ее пределами. Поэтому многие проводят досуг в черте краевой столицы, активно осваивая самокаты, ролики, велосипеды (о велобуме читайте в номере «ВБ» от 3 июля). В этой связи сотрудники ГИБДД уделяют повышенное внимание такой категории участников дорожного движения – текущая неделя проходит у них под девизом «Безопасность велосипедистов».

Патрульная машина колесит по улицам города – велосипедистов действительно очень много. Правда, поймать нарушителей на двух колесах сложнее, чем несознательных автолюбителей – они более юркие и маневренные. Пока автомобиль ГИБДД перестраивается, ждет очереди на светофоре и ищет место для парковки, чтобы провести беседу и составить административный материал, велосипедист, не догадываясь, что наведываются по его душу, может потеряться из виду.

Как показала практика, тех, кто намеренно уходит от диалога с представителями ведомства, совсем немного – вину признают, необходимую информацию сообщают, обещают вовремя заплатить штраф и в будущем ничего не нарушать.

Жену надо слушать

Супруги Мороз – велосипедисты со стажем, с правилами знакомы, но не всегда их соблюдают. Так, переходя ул. Сергея Ускова по пешеходному переходу, Наталья спешилась, а ее супруг отказался, за что и был остановлен сотрудниками инспекции.

— К ребятишкам спешили, – признается Вячеслав, просит свою вторую половину не ждать и отправляет к детям. – Представьте, жена сказала, чтоб слезал, я не послушал. И что, теперь штраф? Вот повезло-то: на машине давным-давно не получал, а на велике – пожалуйста!

Как велосипедист, мужчина чувствует неуважение со стороны водителей автомобилей, поэтому на дороге старается быть предельно осторожным, особенно за городом. В этот раз он посчитал, что ему ничего не угрожает, вот и нарушил.

— К сожалению, велосипедных дорожек в Барнауле мало, приходится кататься по пешеходным и, соответственно, через дорогу перебираться по зебре. Тут могут и посигналить, – рассказывает Вячеслав Мороз. – По трассе вообще лучше не кататься – очень опасно. Если бываю там, всегда еду навстречу транспорту, чтобы все контролировать. В ином случае так могут сзади поджать, что с асфальта съедешь. Сам, когда вожу машину, не мешаю велосипедистам, да и они мне никогда дорогу внезапно не перебегали.

Дружба крепкая?

Татьяна с подругой тоже знают, что перед пешеходным переходом с велосипеда нужно сойти и, убедившись в отсутствии близко идущего транспорта, перейти проезжую часть. Подруга так и сделала, а Татьяна – нет. В патрульной машине это заметили на пересечении улиц Юрина и Островского. Когда инспекторы окликнули девушек, те успели отъехать на приличное расстояние и наверняка думали, что несознательность одной из них осталась незамеченной.

— С нарушением согласны? – начинает заполнять форму сотрудник ГИБДД.

— Согласна, – смеется Татьяна. А ведь поначалу отнекивалась, пока не сообщили, что видеорегистратор все зафиксировал. – Ой, как стыдно! Я больше не нарушала. Честно.

— Верим. За проезд по пешеходному переходу штраф в размере 800 рублей. Оплатите в течение 20 дней – сэкономите половину, если не успеете – тогда уже полную сумму.

— Я успею! – заверяет девушка, прощается и направляется к подруге.

— Я с тобой больше никуда не поеду, – начинает стращать та Татьяну.

Смельчак Костик

На ул. Петра Сухова в районе пересечения с Малахова ребятня устроила велогонки. Двое рванули на зеленый для пешеходов, только один добрался до тротуара, а второй свернул на проезжую часть и ехал до поворота во двор. От патрульной машины «убегал» на велике так, что только пятки сверкали, бросив товарища.

— Да это Вовка, он боится полицию, – сразу же выкладывает будущий четвероклассник Костя.

— Надо же, нас боится, а машин нет! Ну а ты-то куда так мчался? Не знаешь, как нужно переходить дорогу? – не повышая тона и не пугая ребенка, спокойно спрашивает инспектор.

— Да я забыыылся! – виновато протягивает парень.

— Ты – молодчина, не струсил, умеешь отвечать за свои поступки! Но так больше не делай, – настоятельно просят сотрудники ГИБДД. – Держи памятку.

— Класс! У меня такой еще не было. А хотите ранеток? Мы много нарвали.

Рядом с Костей ждет своей очереди на оформление и вручение памятки уже третьеклассник Макар. Он впервые стоит рядом с патрульной машиной, очень волнуется и интересуется:

— Это ведь только предупреждение, да?

Нарушил – плати

Как рассказал начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по городу Барнаулу Геннадий Кузнецов, рейд проводился в рамках операции «Дисциплина на дороге – залог безопасности». Повод – значительное увеличение количества ДТП с участием велосипедистов.

— По сравнению с первым полугодием прошлого года цифра увеличилась почти вдвое. На сегодняшний день зарегистрировано, что 39 велосипедистов получили травмы в ДТП, из них 16 – дети, – обращается к статистике Геннадий Кузнецов. – Сегодня мы вывели несколько дополнительных экипажей, которые курсируют в каждом районе города. В их состав входят в том числе участковые уполномоченные и инспектора по делам несовершеннолетних.

С детьми и подростками представители ведомства проводят профилактические беседы, составляют информационные листы, которые потом направят в учебные организации и инспекции ПДН по месту жительства. На взрослых нарушителей составляют административные материалы и выписывают штрафы.

К слову, рейд по велосипедистам не означает, что внимание уделяют только им – всем участникам движения. К примеру, наш патрульный автомобиль на ул. Эмилии Алексеевой остановил «Тойоту-Камри», водитель которой болтал по телефону за рулем. Евгений Сергеевич признался:

— Да, моя ошибка. Может, простите?

Не простили – за это нарушение положен штраф 1500 рублей.