Как пандемия помогла молодому предпринимателю заработать первые деньги

Первый в регионе производитель капсульной одежды Татьяна Гамаюнова рассказала об особенностях работы в текстильной отрасли и возможностях электронных сервисов.

Свой продукт

Бизнес в жизни Татьяны Гамаюновой появился после рождения ребенка. Маркетолог по профессии, она решила помогать мужу в семейном деле, но супруги не смогли сработаться. Ради сохранения семьи Татьяна решила искать себе другое занятие, но опыт ведения предпринимательской деятельности позднее ей пригодился. На удачу она узнала о наборе в Губернаторскую программу подготовки профессиональных кадров для среднего и малого бизнеса и успешно вошла в число ее слушателей.

— Целью было открыть собственное дело, причем именно в производстве, – рассказывает Татьяна. – Торговать я уже умела, хотелось что-то серьезное, кроме осязаемой прибыли. А именно свой продукт. Дипломный проект был посвящен производству детской одежды. Почему именно это направление? Я была мамой маленькой дочки и потребности этой аудитории знала лучше всего, понимала, чего не хватает на рынке.

А не хватало, по мнению начинающей предпринимательницы и молодой мамы, качественной детской одежды, которая бы не меняла внешний вид после многочисленных стирок. Для достижения этой цели необходима неубиваемая ткань и высокое качество исполнения. Соответственно, это не самый бюджетный вариант гардероба ребенка. Татьяна же придумала решение – создавать коллекцию одежды по принципу капсулы.

— Это комплект из нескольких вещей, сочетающихся по цветовой гамме, стилю, фактуре, которые легко комбинировать между собой, при этом из данного набора можно создать до 15 образов, – поясняет Татьяна. – Такой принцип удобен тем, что нет необходимости покупать много вещей. Капсульный шкаф существенно ускорит процесс сбора ребенка в школу или садик, так как все вещи легко сочетаются друг с другом. И родителям не нужно беспокоиться, все предметы соответствуют принятым в обществе нормам.

И еще один приятный бонус – одежда Zebrabird растет вместе с ребенком. Манжеты на брюках и кофтах позволяют использовать одежду не один сезон.

— Я выбрала достаточно узкую возрастную нишу – от 3 до 7 лет, не только потому что лучше знакома с потребностями этого возраста, – рассуждает предприниматель. – С конструкторской точки зрения построение лекал данной возрастной категории проще благодаря особенностям строения тела. Одежда для более старшего возраста имеет больше требований и сложностей в сертификации. Поэтому, если вы заметили, она и стоит дороже. К тому же все-таки старшие дети зачастую выбирают одежду себе сами, и тут уже следует знать об их вкусах.

Татьяна собирала свое производство с нуля буквально по крупинкам. Она сразу поняла — необходим наставник, человек, который разбирается в текстильной сфере. За помощью обратилась к директору швейной фабрики «Авангард» Маргарите Кропотиной, которая щедро делилась с молодой коллегой тонкостями работы текстильной промышленности. Тонкостей и подводных камней в этом бизнесе оказалось немало. Например, сертификация. Без нее продукцию невозможно реализовать через магазины.

По сути, сертификация является первым шагом к запуску любого производства и требует от предпринимателя немалых вложений. Сделать первый шаг Татьяне помогла программа господдержки Центра поддержки предпринимательства Алтайского фонда МСП в виде бесплатной сертификации продукции. Благодаря этому были получены сертификаты на первую линейку.

— Изначально я планировала размещать заказы в ателье, открывать свое производство, закупать оборудование мне казалось слишком рискованным, тем более опыта в этой сфере у меня не было, – поясняет Татьяна. – Заказала отшив образцов у сторонних предприятий, но мне не понравилось качество работы. Поняла, что данный вариант мне не подходит. Решила арендовать линию на швейной фабрике, чтобы была возможность контроля качества. Сейчас главная проблема – нехватка на рынке квалифицированных швей, причем трикотажниц.

Долгие деньги

Производство одежды – это длительный и кропотливый процесс. Начинается все с возникновения идеи, затем рисуются эскизы, закупаются материалы. Далее конструкторы разрабатывают лекала, только потом – отшив.

— Уже в процессе работы я поняла основную сложность текстильной и легкой промышленности, – признается Татьяна. – Это долгие деньги. Летом мы шьем весеннюю и зимнюю коллекции, а это вложения в материал, в отшив, и вернутся они не скоро. При запуске дела необходимо учитывать этот фактор. С другой стороны, свое производство – это возможность реализоваться творчески, так как каждую модель мы продумываем с дизайнером совместно. Производить для детей – это особенно приятно, сам процесс создания нарядов приносит удовольствие. Не поверите, но первые деньги в этом бизнесе мы заработали спустя полгода, весной, когда начался коронавирусный кризис. Многие предприятия закрылись на самоизоляцию, а мы оказались стратегическим объектом – всем нужны были защитные маски. И мы временно перестроились на их пошив. Это позволило мне не перегореть и заработать первые деньги.

Первые партии бренда были реализованы через социальные сети. Открывать свой магазин в Барнауле Татьяна не планирует, поскольку ассортимент пока небольшой. Широкие возможности в плане реализации дают онлайн-магазины.

— В условиях самоизоляции и карантина, когда масс-маркет был закрыт, интернет-магазины значительно укрепили свои позиции, и в них стали делать покупки даже те, кто раньше настороженно относился к онлайн-покупкам, – поясняет предприниматель. – Практически любой производитель может стать частью огромного интернет-гипермаркета, заявить о себе аудитории и даже конкурировать с импортными брендами. И не важно, где ты находишься, главное – создавать продукт, за который не стыдно.

120 кг ткани требуется для пошива 180 костюмов.