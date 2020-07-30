22 участка дорог будет отремонтировано в пригороде и частном секторе краевой столицы

В Барнауле одновременно с капитальным ремонтом и строительством дорожно-уличной сети в новых микрорайонах и на транспортных магистралях по нацпроекту БКАД акцентируется внимание на обустройстве проезжих частей на периферийных улицах и в пригородных поселках.

Дорожно-ремонтная бригада МБУ «Автодорстрой» продолжает капитальный ремонт дорог в поселке Затон. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в нынешнем строительном сезоне здесь приведут в соответствие с нормативными требованиями дорожное покрытие на улицах Лоцманской, Озёрной, в переулках Почтовый и Водников. Запланированы такие виды работ, как фрезерование, укладка двух слоев асфальтобетонного покрытия. На локальных участках будут установлены бортовые камни, отремонтированы примыкания к проезжим частям, парковочные площадки и автобусные остановки, восстановлены тротуары, обочины дорог отсыпаны щебнем. Для повышения безопасности дорожного движения в поселке предусмотрено устройство искусственной дорожной неровности. В настоящее время рабочие ведут работы по расширению проезжей части, устройству основания дороги из щебня, укладывают нижний слой горячего асфальтобетона.

Общая площадь отремонтированных в поселке дорог составит 14,5 тыс. кв. м. Стоит напомнить, что в прошлом году жители Затона получили обновленную, соответствующую всем нормативным требованиям дорогу. 2,7 км превосходной трассы соединили микрорайон Затон с Барнаулом.

Параллельно с реализацией нацпроекта в нынешнем году в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы» планируется выполнить ремонт дорог сельских, поселковых территорий и микрорайонов индивидуальной жилой застройки на 22 участках. Адреса подлежащих ремонту участков подготовлены администрациями районов по результатам обследования профильными специалистами и исходя из обращений жителей. Так, в каждом из городских районов будет отремонтировано от четырех до семи участков периферийных улиц общей площадью более 28 тыс. кв. м.

По результатам аукциона, проведенного городским комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, подрядчиком работ стало ООО «ДСК-28». Стоимость работ составит 33,8 млн руб.