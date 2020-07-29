В течение трех недель на стадионе школы № 113 преподаватели театральной студии «Забава» будут организовывать досуг ребятишек

В течение трех недель на стадионе школы № 113 преподаватели театральной студии «Забава» Центра развития творчества детей и юношества Ленинского района будут организовывать досуг ребятишек – как своих воспитанников, так и всех желающих. Вчера, 28 июля, прошло первое, пробное занятие.

В этом году детям с летом не повезло – развлечений минимум, часов, проведенных дома, максимум. Потому приглашение посетить уличное занятие театральной студии они приняли с радостью. В беседе с руководителем «Забавы» большинство признается, что их школьный отпуск дальше кухни и дивана не уходит. Куда-то выбраться удалось немногим – лишь одна девочка много времени провела в горах, и паренек побывал на море. Не только ровесники – взрослые с удивлением посмотрели на него, и лишь потом уловили, что гостил он не в Сочи и не в Крыму – а в Новосибирске. Да, там Обское, а не Чёрное, но море же.

Чтобы зря не завидовали, организаторы предложили всем вместе пофантазировать и переместиться на воображаемую палубу. Дорога к ней была нелегкой. Сначала участвовали во флешмобе: крутили талией, как бегемот, скакали на виртуальной зебре и качали шеей, словно жираф. Потом бежали трехэтапную эстафету. Следом – без рук лопали воздушные шары, лежащие на маленьких стульчиках.

В последнем задании команде «Желуди» проиграли «Мафиози». И не потому, что кто-то оказался быстрее или решительнее.

— Я слишком худая, – оправдывается перед подругой Алёной Ксеня. – Я на нем сидела, прыгала, каталась, а он – целый!

Издалека за процессом наблюдают родители. Пока восьмилетняя Лиза Пёрышкина развлекается со сверстниками, ее мама Юля гуляет с маленьким сынишкой.

— Нам педагоги сообщили, что сегодня такое мероприятие, – рассказывает Юлия Пёрышкина. – Мы были просто счастливы – дома уже невыносимо сидеть. Ни развлечений, ни отдыха. Уже и в зоопарк сходили – да везде, где только можно, уже были. В последнее время уже не знаем, чем занять детей. Сегодня на радостях чуть ли не в шесть утра проснулись – боялись опоздать.

Возможность привести ребятишек на стадион есть не у всех – работа не позволяет проконтролировать процесс сборов. Но и в этом случае родители находят выход.

— Попрошу Юлю, пусть весь наш детский сад сюда выводит, – смеется Марина Цомаева. – Мои девчонки – семь и десять лет – только проснулись, наверное, не успеют уже сюда. А я вот из соседнего корпуса с работы прибежала на минутку, посмотрю, что да как тут будет. Обычно мы к родственникам в другие регионы ездим, сынишку в лагерь отправляем, а тут – никуда. Все у нас сидят в гаджетах целыми днями, только вечером во двор выходят поиграть. Им и самим уже надоело такое лето – одна в садик хочет, другая в школу. Да уже хоть куда-нибудь.

Руководитель театральной студии «Забава» Юлия Кабанова уверяет, что не только дети соскучились по активному времяпрепровождению, общению друг с другом, встречам, играм. Их наставники тоже успели затосковать и стали внедрять новый для себя уличный формат.

— Раньше мы проводили только тематические смены в пришкольных лагерях, теперь пробуем разноплановые занятия в рамках театральной лаборатории: по вторникам будем играть в подвижные игры, по четвергам – устраивать мастер-классы по актерскому мастерству, – рассказывает Юлия Кабанова. – Каждое из них будет длиться около часа. Все – тематические. Игровые занятия рассчитаны на детей младшего и среднего школьного возраста, а мастер-классы, в принципе, на всех. В том числе и взрослых. В каждом же внутри живет ребенок, которого время от времени обязательно нужно баловать.

Первый театральный мастер-класс пройдет завтра, 30 июля, в 11.00. Остальные занятия – в течение следующих двух недель по вторникам и четвергам в это же время.