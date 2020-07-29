В Барнауле снова появится футбольная команда «Темп», которая начнет свою историю с чемпионата Алтайского края

В краевой столице решили возродить футбольную команду «Темп». Когда-то с такого коллектива начиналась история современного футбола в регионе. Несколько лет назад в Барнауле появился спорткомплекс «Темп», в котором заработала одноименная футбольная школа. И вот теперь ее руководители решили создать и взрослый коллектив.

— Болельщики со стажем помнят барнаульский «Темп» советского периода нашей истории, который был лучшей в крае футбольной командой и вырастил множество замечательных футболистов. Конечно, о другом названии не могло быть и речи. Возрождение традиций – наша основная задача, – говорит директор ДЮСШ «Темп» и ФК «Темп» Олег Киушкин.

В молодежной «Лиге БРО», турнире, который несколько лет проходит в Барнауле, «Темп» уже играет, и на его базе создадут своего рода сборную всей лиги, где смогут расти молодые футболисты.

Тренировать команду доверено Ивану Старкову, известному футболисту, в свое время выступавшему в московском «Локомотиве». А вести молодежь в бой будут не менее известные барнаульским и не только болельщикам Александр Яркин и Андрей Марков. Тренировки команды начались на прошлой неделе после разрешения Роспотребнадзора. Пока футболисты занимаются трижды в неделю, готовясь к чемпионату Алтайского края. Дата его начала зависит от эпидобстановки в регионе.