С 28 июля в пробном режиме возобновились тренировки и репетиции детских творческих коллективов

Решение об усилении организации досуга детей и подростков краевой столицы принято на заседании межведомственной комиссии при главе города Барнаула, которое прошло по поручению Правительства Алтайского края. С 28 июля в пробном режиме возобновились тренировки и репетиции для детских творческих коллективов на свежем воздухе.

С учетом разрешенных условий

— Ограничительные меры, предпринятые в Барнауле с целью недопущения распространения коронавируса, в определенной степени сыграли положительную роль, – рассказал председатель комитета по культуре администрации Барнаула Валерий Паршков. – Но есть и негативная сторона самоизоляции: летняя занятость подростков оказалась сорванной. По данным МЧС, выросло количество детей, утонувших во время купания в несанкционированных местах, органы полиции регистрируют рост числа ДТП, в которых пострадали дети и подростки, увеличилось количество преступлений с участием несовершеннолетних. Нам дано поручение об усилении занятости детей теми средствами, которые доступны в рамках ограничительных мероприятий.

По словам Валерия Паршкова, уже несколько недель на воздухе тренируются юные спортсмены, в рамках межведомственного взаимодействия к организации досуга присоединились комитеты по культуре, молодежной политике, образования. В частности, дано поручение городским центрам детского творчества, пригородным домам культуры, городским паркам, которые имеют для этого все возможное: продумать мероприятия для безопасных тренировок детских творческих коллективов на открытом воздухе и возобновления занятий в кружках и секциях с соблюдением требований Роспотребнадзора.

— Нам очень бы помогло официальное открытие парков в Барнауле, – подчеркнул Валерий Паршков. – Эти места могут стать якорным притяжением для детей и подростков, а мы гарантированно обеспечим безопасность и во время катания на аттракционах, и при проведении мероприятий. Готовы присоединиться к комплексу мероприятий библиотеки города, которые предлагают квесты на улицах, викторины и другие познавательные форматы, подключился наш планетарий, который разрабатывает свой комплекс занятий на свежем воздухе. Пока мы работаем в тех условиях, которые разрешены, но готовы в любой момент расширить перечень мест организованного досуга. После пробных занятий проведем анализ, чтобы подкорректировать вопросы, если таковые возникнут у руководителей коллективов и родителей.

Более 2 тыс. детей будут задействованы в уличных тренировках и репетициях в последние три дня июля.

Мы вам рады

Первая репетиция детских коллективов прошла 28 июля в парке «Центральный», где прошедший ночью дождь оставил после себя не лужи, а свежесть и дополнительный заряд бодрости. Уже на входе мы увидели бегущую стайку девочек с логотипом F на футболках. Они с откровенным удовольствием наматывали круги по дорожкам парка. Это были спортсменки студии спортивного черлидинга Fly при Алтайском краевом дворце творчества детей и молодежи. В это же время на главной сцене разминались участницы театра танца «Иван да Марья», прыгая через скакалки и пытаясь сохранить баланс, стоя на кончиках пальцев ног. С улыбками наблюдали за тренировкой своих чад мамы и бабушки, без конца фотографируя кульбиты, поддержки и шпагаты.

— Не могу выразить словами, как я рада возобновлению групповых занятий, – рассказала художественный руководитель театра танца «Иван да Марья» Любовь Ермолина. – Несмотря на домашние задания и зарядку, мышцы у ребят отвыкли от нагрузок, как и дыхалка. Мы три месяца держали около 100 человек в надежде на летний отдых в оздоровительных лагерях, ведь наши танцоры там не просто отдыхают, а на творческих сменах готовятся к новому концертному сезону. Парк «Центральный» – наш любимый, мы всегда выступаем здесь на праздниках, поэтому очень довольны появившейся возможности репетировать. Будем приходить пять раз в неделю с утра и до обеда несколькими группами, здесь ребята могут не только репетировать, но и разминку провести, побегать в свое удовольствие. Одна треть коллектива уже работает – это просто великолепно.

По словам директора парка «Центральный» Веры Враженс, маленьким гостям сотрудники парка очень рады.

— Мы ждали детский смех с начала июня, – с улыбкой говорит Вера Евгеньевна. – Денег на этом мы не заработаем, зато подарим деткам летний отдых. Давно закупили средства дезинфекции, поэтому готовы обрабатывать не только руки ребят, но и сцену, раздевалку, другие подсобные помещения. Мы можем запуститься в полном объеме хоть завтра и очень рады, что детский смех зазвучал хотя бы в середине лета.

Мама двоих детей Ирина Шишова наблюдала за разминкой старшей дочери Виктории вместе с годовалой Катюшей.

— Я очень рада такому событию, как возобновление занятий театра танца, – поделилась Ирина. – Тревоги по поводу несоблюдения мер безопасности у меня нет, детям обработали руки, свежий воздух вокруг, на месте ребята не сидят, маски у них с собой. Мы пришли сюда с огромной радостью, Катюша любит музыку и уже вовсю повторяет движения за старшей дочерью. Видите, сидит спокойно, не кричит, сейчас еще подтанцовывать начнет, так что мы с утра сегодня все улыбаемся.

Сначала обнимашки

Руководитель студии спортивного черлидинга Fly Зинаида Дубова рада возобновлению тренировок и как тренер, и как мама двух спортсменок.

— Настроение просто потрясающее, – поделилась Зинаида Николаевна. – Из 30 подопечных сегодня пришли 15, это те, кто совсем не потерял спортивную форму. Мы занимались на «Тропе здоровья», где есть турники и хорошая велосипедная трасса. Кроме того, с апреля еженедельно записывали видеоуроки и трансляции, со всеми ребятами были на связи. Родители также рады возобновлению занятий, никто не был против.

Пока мы общались с тренером, девчонки что-то увлеченно искали в траве. Оказалось, они соскучились по тактильным ощущениям, поэтому для них просто потрогать зеленый газон тоже в радость.

— Мы минут пять визжали от восторга и обнимались, – рассказала 12-летняя Алина Мосинцева. – Так соскучились друг по другу, слов нет. Я, например, находилась в жесткой изоляции, не выезжала из города, поэтому безумно рада всех видеть. Занятия теперь начнутся в полную силу и строго по графику, так что к началу сезона мы подойдем в хорошей форме – желание для этого есть у всех. И вообще сегодня все это просто йо-хо-хо!

32 творческих коллектива Барнаула начали занятия и репетиции на свежем воздухе.