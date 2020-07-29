Как проявили себя воспитанники барнаульского футбола в завершившемся футбольном сезоне в России

В субботу была поставлена точка в российском футбольном сезоне, затянувшемся из-за коронавируса. Заключительным матчем игрового года стал финал Кубка России, в котором «Зенит» со счетом 1:0 обыграл подмосковные «Химки» и сделал таким образом золотой дубль.

Титулы и скамейка запасных

Александр Ерохин по итогам сезона стал и чемпионом России, и обладателем кубка страны, причем первый из титулов он завоевал второй сезон подряд. При этом сезон для футболиста получился крайне неоднозначным. Если смотреть на голую статистику, то все замечательно – 23 матча, два гола, три предупреждения. С учетом богатого выбора игроков «Зенита» — неплохо. Однако лишь две игры Ерохин провел полностью: еще в декабре с «Динамо» и в заключительном туре с «Ростовом», в которой главный тренер петербуржцев Сергей Семак выставил полурезервный состав. В семи матчах Ерохин покидал поле в середине второго тайма либо в перерыве, в 14 – появлялся по ходу игры. В общем, в этом сезоне 30-летний футболист был твердым игроком ротации, но, увы, не стартового состава. Особенно резко количество игрового времени Ерохина сократилось после возобновления турнира в июне. Если не считать ничего не значащего последнего матча, лишь раз он провел на поле тайм, еще в одной игре вышел на поле за полчаса до ее окончания, еще трижды – за пару минут до финального свистка, а в двух вообще не играл.

Титулы титулами, но можно констатировать, что в этом сезоне Александр, к сожалению, несколько сдал завоеванные в прошлом сезоне позиции. И нет уверенности, что он окажется в списке игроков, которых главный тренер сборной Станислав Черчесов вызовет для подготовки к очередным матчам.

Открытие сезона

А вот Александр Соболев наверняка в этот список попадет. Форвард «Спартака» уже кем только не назывался одним из главных открытий сезона, который он начинал в скромных «Крыльях Советов» и в котором с первых же туров неожиданно для всех возглавил гонку бомбардиров. Как забил в первом туре дважды самому Игорю Акинфееву, так и пошло. К зимней паузе вокруг будущего Соболева было много слухов. Сам он в Барнауле в интервью «ВБ» твердо говорил, что доиграет чемпионат в Самаре, однако вскоре на правах аренды перешел в «Спартак». Честно скажу, за судьбу Александра было тревожно. Одно дело – быть первым парнем на деревне, другое – пробиться в состав одного из самых популярных клубов страны, где каждый игрок под колоссальным давлением. Сколько было таких блеснувших и тут же потухших. Но Соболев опроверг аргументы скептиков (и мои в том числе), сразу же став основным нападающим. Поначалу он успешно ассистировал партнерам, а потом и сам стал забивать, к тому же несколько голов у него отняла и система VAR. В итоге у него четвертое место в бомбардирской гонке с двенадцатью мячами.

На последнем рубеже

Сразу два вратаря из Барнаула играют в премьер-лиге. Юрий Дюпин в первый же сезон в «Рубине» стал твердым игроком основы. Об игре Дюпина лучше всего говорят цифры: все 30 матчей без замен (в чемпионате лишь четверо таких незаменимых), всего 28 пропущенных голов (меньше пропустили только стражи ворот «Зенита» и «Уфы»), 13 сухих матчей за сезон – лучший показатель наравне с Игорем Акинфеевым (ЦСКА) и Александром Беленовым («Уфа»). Дюпин сделал все, чтобы на него обратили внимание тренеры сборной.

Евгений Городов, защищающий ворота «Ахмата», также сыграл надежно. Пусть неброско, пусть без рекордов и титулов, но спокойно и уверенно, проведя очередной отличный сезон на уровне премьер-лиги.

Незаметные герои

Вышеназванной четверкой представительство Алтайского края в российской премьер-лиге не ограничилось. Рубцовчанин Игорь Юрганов, как и Александр Соболев, за год успел сыграть в двух командах. Турнир он начинал в «Сочи», а зимой перебрался на правах аренды в «Тамбов». В сумме защитник провел в дебютном для себя сезоне в премьер-лиге 16 матчей. 26-летний уроженец Рубцовска, начинавший футбольный путь в родном городе у тренера Вячеслава Пожидаева, не очень хорошо знаком нашим болельщикам, поскольку в возрасте 12 лет из Рубцовска переехал в Новокузнецк и в алтайских командах больше никогда не играл. В послужном списке Юрганова – «Иртыш», «Металлург-Кузбасс», курский «Авангард», астраханский «Волгарь» и даже португальский «Морейренсе».

А за «Урал» успел дебютировать Артём Шаболин. Правда, воспитанник школы Смертина сыграл лишь минуту в одном из матчей премьер-лиги и 20 минут в 1/16 Кубка страны, так что о нем выводы делать рано. Значит, ждем следующего сезона. Кстати, в нем наших ребят должно стать еще больше – «Химки» с Кириллом Боженовым должны сыграть в премьер-лиге.

Михаил Меламед, комментатор «Матч ТВ»:

— Александр Соболев не просто однозначно может записать сезон в актив, это лучший год в его карьере. Много забил, перешел, пожалуй, в самый популярный клуб страны. Да, команда играет не самым удачным образом, но Соболев постепенно становится ее лидером. Не удивлюсь, если в следующем сезоне он станет железобетонным футболистом стартового состава. Другой вопрос, кто будет тренировать команду, какой будет вектор развития, от этого многое зависит, но Соболев – красавец, если так дело пойдет, сборная не за горами.

Юрий Дюпин вошел в символическую сборную премьер-лиги, это самое банальное, что можно сказать о его уровне. Может быть, сыграл не так зрелищно, как в «Анжи» год назад, где на фоне блеклой команды он был ярким пятном, но и в «Рубине» он также однозначно № 1. У него есть шанс попасть в сборную, если не вернется Акинфеев и начнутся проблемы у Лунёва, а самое главное, если у «Рубина» улучшатся результаты, команда будет находиться в верхней части таблицы. Думаю, тренеры сборной за ним следят. Но все же Юре надо прибавлять в уверенности, иногда проскакивают ошибки.

Евгений Городов такой же абсолютный № 1 в «Ахмате», при этом ему защитники помогают чуть меньше, чем Дюпину. Ляпов с его стороны не припомню, надежен, не падает ниже определенной планки. Вопросов к нему быть не может.

Грустно, что мало играл Александр Ерохин, есть сомнения, что он останется игроком сборной. Жалко, умная голова, хороший футболист, но не проходит в состав. Хотелось бы, чтобы у Сани с его мягким характером нашлась злость в игре, чтобы доказать Семаку, что он должен быть в составе.