30 июля — Час прямого провода

Завтра, 30 июля, с 16.00 до 17.00 в администрации города, иных органах местного самоуправления, а также администрациях районов города проводится единый Час прямого провода для жителей города Барнаула.
Свои вопросы граждане смогут задать по телефонам:
Мария Евгеньевна
Максим Александрович
Андрей Алексеевич
Оксана Анатольевна
Антон Федорович
Антон Александрович
Владимир Викторович
Александр Владимирович
Андрей Генрихович
Антон Андреевич
Сергей Николаевич
Юрий Николаевич
Сергей Геннадьевич
Максим Николаевич