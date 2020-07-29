30 июля — Час прямого провода

Июль 29 16:30 2020

Завтра, 30 июля, с 16.00 до 17.00 в администрации города, иных органах местного самоуправления, а также администрациях районов города проводится единый Час прямого провода для жителей города Барнаула.

 

Свои вопросы граждане смогут задать по телефонам:

Кулагина

Мария Евгеньевна

 заместитель главы администрации города по экономической политике 370-315

 
Полежаев

Максим Александрович

 заместитель главы администрации города  по градостроительству и земельным отношениям 370-316

 
Федоров

Андрей Алексеевич

 заместитель главы администрации города по городскому хозяйству 370-312

 
Финк

Оксана Анатольевна

 заместитель главы администрации города  по правовым вопросам и имущественным отношениям 370-311

 
Бенс

Антон Федорович

 председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула 370-501

 
Воробьев

Антон Александрович

 председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула 371-401

 
Гудков

Владимир Викторович

 председатель комитета по делам молодежи администрации города Барнаула 370-360
Кощеев

Александр Владимирович

 председатель комитета по энергоресурсам    и газификации города Барнаула 370-409

 
Муль

Андрей Генрихович

 председатель комитета по образованию города Барнаула 569-045
Шеломенцев

Антон Андреевич

 председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула 371-601

 
Пашковский

Сергей Николаевич

 первый заместитель главы администрации Железнодорожного района города Барнаула 625-621
Асеев

Юрий Николаевич

 первый заместитель главы администрации Индустриального района города Барнаула 475-091
Михалдыкин

Александр Владимирович

 глава администрации Ленинского района города Барнаула 547-414
Мещеряков

Сергей Геннадьевич

 первый заместитель главы администрации Октябрьского района по жилищно-коммунальному хозяйству города Барнаула 249-720
Сабына

Максим Николаевич

 глава администрации Центрального района города Барнаула 631-057
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