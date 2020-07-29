30 июля — Час прямого провода

Завтра, 30 июля, с 16.00 до 17.00 в администрации города, иных органах местного самоуправления, а также администрациях районов города проводится единый Час прямого провода для жителей города Барнаула.

Свои вопросы граждане смогут задать по телефонам: