Завершается период сдачи ЕГЭ выпускниками школ

В разгаре приемная кампания в вузы нашего города. Об особенностях поступления этого года мы разговариваем с деканом Института массовых коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ Сергеем Мансковым.

— Сергей Анатольевич, ваш вуз в числе прочих готовит широкий круг специалистов гуманитарной направленности. Насколько сейчас востребованы они?

— Конкурс говорит сам за себя: на направления «лингвистика», «журналистика», например, конкурс 10 человек на место.

— Трудно ли выпускникам школ поступить на ваш факультет?

— Трудно, если вы решили стать журналистом, пиарщиком, лингвистом, регионоведом или религиоведом за два дня до поступления. А если вы думаете об этом несколько лет, если подобного рода профессии вам снятся ночами, если у вас уже есть определенный опыт для портфолио, тогда поступить намного легче.

— Словом, готовиться надо заранее?

— Нужно мечтать, стремиться. Время у нас сейчас такое неимпульсивное, плановое, пошаговое, поэтому лучше заранее понять, кем хочешь быть, и идти к этому.

— Много ли абитуриентов из других городов и сел поступают на ваш факультет?

— Да, у нас очень много обучается иностранцев из дальнего и ближнего зарубежья, к нам охотно едут русскоязычные студенты из Казахстана. Их всегда много, и они всегда очень и очень яркие. На направлении подготовки «лингвистика» – студенты из 12 стран мира. А вообще, если говорить по российским городам, то у нас есть ребята из Новосибирска, Томска, Санкт-Петербурга. Я не скажу, что все города едут к нам, но представители этих центров у нас есть.

— Сергей Анатольевич, несколько слов о календарном плане приемной кампании: можно ли еще к вам поступить?

— У нас действует определенное количество ограничений. Самое главное из них, о котором должны знать абитуриенты, это ограничение, связанное с творческим конкурсом. Если вы поступаете на журналистику, помимо ЕГЭ вам еще нужно пройти это испытание. А для того, чтобы пройти творческий конкурс, необходимо уже точно до 3 августа подать документы. То же самое касается выпускников средних профессиональных образовательных учреждений. Если вы окончили не школу, а СПО, то на тестирование по всем направлениям подготовки, будь то религиоведение, регионоведение и еще шесть направлений подготовки, которые мы осуществляем, тоже нужно подать до 3 августа.

— Вопрос, который, как я считаю, волнует всех без исключения: как пандемия повлияла на весь учебный процесс в целом?

— Пандемия стала абсолютно неожиданной и, конечно, повлияла и на учебный процесс: увеличилось количество нагрузки на преподавателей и на студентов. Раньше наши коллеги приходили в аудитории и читали лекции, потом проводили семинар: смотрели, как студенты освоили ту или иную тему, сколько текстов они прочитали и так далее. Потом происходила аттестация средняя, а после — финальная.

Сейчас ситуация складывается другим образом. Мы записываем лекции, выставляем их в системе Moodle или иных системах, в которых работаем. Затем мы предлагаем им написание тестов или эссе, а потом проверяем. Из-за этого объемы работ как студентов, так и преподавателей увеличились в два раза. Но главное, что очень огорчает — ушло непосредственное общение. Обучение — это же не только целеустремленное внимание в монитор компьютера, но и обмен определенной энергией, определенными эмоциями. Пропадает общение внутри, потому что любое направление подготовки, будь то политологи или философы, это формирование специального «клуба». Если вы читаете одни и те же книги — вы можете их обсуждать. Обсуждение в аудитории куда эмоциональнее, практичнее и полезнее, чем общение в социальной сети. Очень грустно будет, если первый курс начнет обучение с 1 сентября дистанционно. Такая опасность есть, мы ее не исключаем. Ко всему этому мы, конечно, готовы. Но при всем при том что-то мы все-таки потеряем. В любом случае, когда вся эта череда заболеваний пройдет, мы встретимся в аудитории и будем работать нормально.

— Спасибо, Сергей Анатольевич, на чем бы хотели акцентировать внимание?

— Добавить нужно, наверное, еще то, что мы идем в направлении лучших вузов России в плане коммуникаций с работодателями. Если вы поступаете на журналистику, то вы с первого курса уже начинаете обучаться в издательском доме «Алтапресс» и на базе ГТРК «Алтай», то есть, помимо того, что мы будем вам давать теорию, практику и основы ремесла, у вас будет возможность общаться с людьми, которые в этом деле давно и которых читаете вы сами. Что касается направления подготовки в области общественных наук – это и политология, это и философия – то здесь у вас будет возможность оказываться непосредственно на практике в Законодательном Собрании, в органах исполнительной власти, участвовать в разного рода предвыборных кампаниях и узнавать многое-многое другое.

Сергей Мансков: «Самый простой вариант для поступления – нужно стать победителем Всероссийской олимпиады, и тогда все двери перед вами будут открыты».

Андрей Ляпунов.