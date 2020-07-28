В Алтайской краевой детской библиотеке им. Н.К. Крупской откроется книжно-иллюстративная выставка «Человек открывает Вселенную»

Специально к 85-летию со дня рождения летчика-космонавта Героя Советского Союза, Почетного гражданина Алтайского края Германа Титова в Алтайской краевой детской библиотеке им. Н.К. Крупской откроется книжно-иллюстративная выставка «Человек открывает Вселенную».

На ней будут представлены не только книги о космонавте номер два, но и издания, посвященные космосу и его освоению. До той поры, пока не будут сняты ограничения на проведение массовых мероприятий, эту выставку можно будет увидеть на официальном сайте библиотеки или на ее страницах в соцсетях.

Между тем, главные мероприятия, посвященные юбилею Германа Степановича, пройдут в Полковниково, в Мемориальном музее Г.С. Титова, который в этом году отмечает 55-летие с момента основания. Освещаться они будут в том числе и в онлайн-формате. Причем первые праздничные события намечены уже на 6 августа. Так, в этот день состоится открытие монументально-декоративного панно «Голубая моя планета» и документальной выставки «Сын земли и звезд», подготовленной специально к памятной дате. Начнет работу молодежная онлайн-конференция краевого конкурса учебно-исследовательских работ «Алтай и космос». Участниками конференции станут школьники из разных уголков Алтайского края.

Продолжится празднование 11 сентября, в день рождения Германа Степановича. Посетители музея увидят знаменитую выставку фотографий из космоса космонавта-испытателя Героя Советского Союза, Героя России Сергея Крикалёва, реализация которой в Алтайском крае стала возможна на средства Губернаторского гранта, станут свидетелями демонстрации военной техники и показательных выступлений военнослужащих ракетных войск. 5 октября, в день основания Мемориального музея Г.С. Титова, состоится презентация буклета «Космический музей Алтая» и праздничная программа «В кругу друзей».

В план юбилейных мероприятий включены трансляции празднований, которые можно будет увидеть на канале «Катунь24», а также на официальных сайтах, страницах в соцсетях Мемориального музея Г.С. Титова и краевой детской библиотеки им. Н.К. Крупской.

7 августа исполнится 59 лет с тех пор, как Герман Титов совершил космический полет продолжительностью 1 сутки 1 час, сделав 17 оборотов вокруг Земли, пролетев более 700 тысяч километров. На момент полета Герману Титову было 25 лет и 330 дней, поэтому он является самым молодым из всех космонавтов, побывавших в космосе.