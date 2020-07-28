Прочное лидерство: четверть всех объектов города возводится из изделий барнаульского предприятия

Заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Максим Полежаев продолжает знакомиться с предприятиями строительной отрасли Барнаула. На прошедшей неделе он посетил ООО «Железобетонные изделия Сибири». Прошел по цехам и обсудил с директором предприятия Кириллом Овсянниковым перспективы сотрудничества.

В «ЖБИ Сибири» ценят новаторские идеи и молодые кадры, сотрудничают с Алтайским государственным техническим университетом, Барнаульским строительным колледжем и с другими учебными заведениями. Коллектив предприятия с 200 человек вырос до 600.

Сегодня компания располагает широкими производственными мощностями, занимает большую долю рынка среди производителей железобетонных изделий региона. На площадках предприятия производится 125 тыс. кубометров железобетонных изделий, 50 тыс. кубометров бетона, 40 тыс. кубометров вибропрессованных изделий «Алом» (тротуарная плитка, бордюрные камни, кирпич облицовочный, кирпич забутовочный).

В 2018 и 2019 годах завод «ЖБИ Сибири» удостоился премии «Лидер отрасли в сфере производства материалов для строительства». Название предприятия достойно заняло место на Доске почета «Слава и гордость города Барнаула».

— Я как директор горжусь коллективом, который добивается целей, поставленных нам акционерами; целей, которые ставит перед нами город. Мы уверены, что наш Барнаул станет еще красивее, с хорошим архитектурным обликом, с правильным благоустройством. Хотел бы отметить, что 20 процентов нашей продукции мы отправляем в соседние регионы. Это говорит о том, что там нет собственных изделий такого качества, таких стандартов. И вторая сторона вопроса – это дополнительные налоговые поступления из других регионов к нам, в Алтайский край, – рассказал руководитель предприятия Кирилл Овсянников.

Максим Полежаев особо отметил работу руководства «ЖБИ Сибири» по развитию производства, внедрению новых технологий и использованию современного оборудования, которое уже позволило вывести качество городского строительства на новый уровень.

— Предприятие прочно занимает свою нишу на строительном рынке. Одно из направлений деятельности – производство изделий для городского благоустройства – тротуарной плитки, бордюрного камня и другого. Именно продукция предприятия использована при обустройстве главной аллеи Барнаула на проспекте Ленина, на набережной Оби, в Нагорном парке. Плиткой, сделанной «ЖБИ Сибири», вымощена аллея на улице Георгия Исакова и другие общественные территории города. Кроме того, в паре с ЖБИ-2 предприятие обеспечивает строительство в городе более 250 тыс. кв. м. жилья, – подвел итоги визита заместитель главы города.

Компания ООО «Железобетонные изделия Сибири» создана в 2009 году на базе завода КЖБИ-1. В условиях нестабильной экономической ситуации, меняющихся спросов на строительном рынке руководство новой организации сосредоточило усилия прежде всего на сохранении коллектива, который обладал высокими профессиональными навыками.