Накануне учебного года представители надзорных органов в числе первых проверили готовность Барнаульской станции юных техников

Особое внимание уделено соответствию учреждения нормам безопасности.
Приемка образовательных организаций продлится до 14 августа.Фото Андрея Чурилова
На Барнаульской городской станции юных техников соскучились по детям. Как и в остальных образовательных организациях, из-за пандемии детских голосов в этих стенах не слышали с марта. И приемка к учебному году вроде как приближает день встречи с воспитанниками.
— Несмотря на то что заканчивали учебный год дистанционно и чуть раньше, педагоги работали в обычном режиме, – рассказывает директор городской станции юных техников Валентина Рябкова. – Мы строили учебные планы, по графику сходили в отпуска, с июля начали подготовку к 1 сентября. Предписаний надзорных органов у нас нет, в здании мы четвертый год, ремонт ему не требуется, что позволило сконцентрироваться на образовательной программе. Мы лишь обновили стенды, кое-где своими силами сделали косметический ремонт, заменили аптечки и огнетушители, провели измерение электричества. Ведь безопасность учащихся на первом месте.
Соблюдение мер безопасности в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией начинается у входа в учреждение – без маски не позволят пройти даже членам комиссии, далее предложат обработать руки антисептиком и измерят температуру электронным термометром. По словам Валентины Рябковой, антисептики, термометры и маски учреждение закупило еще в апреле. Готовы работать в данном порядке и с учащимися, если потребуется.
Начальник отдела организационной работы комитета по образованию Барнаула Лариса Колченко рассказала, что в состав комиссии входят представители МЧС, вневедомственной охраны, при проверке краевых организаций подключаются специалисты Министерства образования Алтайского края. Во время приемки специалисты обходят все здание полностью, обращают внимание на систему отопления и электропроводку. Представители надзорных органов отслеживают степень готовности учреждений по своим направлениям: строго следят за соблюдением правил и норм.
— Приемка школы включает в себя проверку систем пожарной и антитеррористической безопасности, в том числе наличие и исправность систем оповещения, тревожной сигнализации, состояние систем видеонаблюдения, актуальность документов. Обычно с данными параметрами проверки проблем не бывает, образовательные организации строго их исполняют, – отметил капитан полиции пункта Централизованной охраны № 1 отдела вневедомственной охраны по Барнаулу Кирилл Щеглов.
Дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району Павел Зиновьев проверил соблюдение правил пожарной безопасности, исправность пожарной сигнализации, соответствие нормам эвакуационных выходов. Нарушений не выявлено.
По итогам проверки комиссия выносит решение о готовности школы к учебному году.
Всего проверить предстоит 286 образовательных учреждений. Как отметил заместитель председателя комитета по образованию Максим Барсуков, на подготовку образовательных организаций к новому учебному году из городского бюджета было выделено более 110 млн руб. Данные средства распределены на 190 образовательных организаций для устранения предписаний, выданных надзорными органами, выполнение капитального и текущего ремонтов. Из них 7 млн руб. направлены на приведение в порядок учреждений дополнительного образования.
В текущем году ведется капитальный ремонт спортивных объектов, фасадов и кровель. Ремонт спортивных залов проведен в шести образовательных организациях, ремонт спортивных площадок – в двух. В 15 образовательных организациях обновили кровлю и фасады на общую сумму 10 812,5 тыс. руб.
Комиссия проверит готовность к учебному году 286 организаций, из них: 28 краевых организаций, 153 детских сада, 85 школ и 20 учреждений допобразования.