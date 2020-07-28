Накануне дня рождения Шукшина барнаульских подростков познакомили с фильмом «Печки-лавочки»

Просмотр и обсуждение художественного фильма, снятого писателем, режиссером и актером Василием Шукшиным в 1972 году, организовали активисты ТОС «Гущинский», администрация Ленинского района и член Союза писателей России Галина Колесникова.

До начала просмотра Галина Дмитриевна рассказала о зарождении Шукшинских чтений на Алтае, о том, почему 25 июля разные люди из десятков регионов России приезжают на гору Пикет поговорить о творчестве нашего знаменитого земляка.

— Алтайский край во всех сферах богат талантливыми людьми, – обратилась к подросткам Галина Колесникова. – Но Василий Макарович Шукшин стоит в этом ряду отдельно. За то, что прославил наш край на весь мир, за яркое сочетание литературного, режиссерского и актерского талантов, за огромное чувство патриотизма и любви к Родине, за неиссякаемый оптимизм исследователя души человеческой. В этом году из-за пандемии коронавируса первый раз за 40 с лишним лет не будет Шукшинских чтений, но те, кто любит, помнит и понимает его значимость как творца, весь июль маленькими группами встречались и разговаривали о Шукшине, о жизни, о себе. Очень важно, чтобы то зернышко, которое сегодня упадет в вашу душу, дало свои плоды. Мы многое растеряли, но хочется верить, что вы пополните ряды тех, кто понимает: труд физический и душевный был и будет во благо вам, вашим близким, вашей Родине.

Начальник организационно-контрольного управления администрации района Александра Костарева, уроженка села Сростки, рассказала о том, что традиция проведения Малых Шукшинских чтений у памятника Шукшину в Барнауле будет жить, несмотря ни на что.

— 25 июля для меня особый праздник – все свое детство и юность этот день я проводила на горе Пикет вместе с односельчанами, – поделилась Александра Владимировна. – Может быть, сегодня вы не до конца поймете историю о путешествии к южному морю семейной пары Расторгуевых из далекого алтайского села. Но эта история обязательно вам запомнится и, надеюсь, послужит толчком к более тесному знакомству с творчеством Шукшина.

«Печки-лавочки» – черно-белый фильм о том, как сменив привычную рубаху на пиджак, лучший тракторист колхоза Иван Расторгуев берет взволнованную жену Нюру и отправляется в санаторий – самое далекое путешествие за всю свою жизнь. Это история о смешном и горьком столкновении сельской и городской России с продолжительными зарисовками необъятных просторов Алтая, акцентом на натруженные руки стариков, эмоциональные разговоры по душам.

Подростки, пришедшие на просмотр фильма, входят в добровольческие отряды, являются активистами в своих школах и могут говорить, казалось бы, обо всем на свете. Но после того, как погас экран видеопроектора, в небольшом помещении воцарилась тишина, ребята смущенно улыбались и на вопрос о том, понравился ли фильм, отвечали: «Классно!».

— Пусть будет так, хотя это по-настоящему уникальная история, снятая в прошлом столетии, – подвела итоги председатель Совета ТОС «Гущинский» Анна Кныш. – Зная вас, я уверена, вы найдете информацию о непростой судьбе фильма «Печки-лавочки», прочитаете искрометную сказку Василия Макаровича «До третьих петухов» и сравните ее с нашей действительностью. Может быть, вы не заболеете творчеством Шукшина, как заболела им я, но равнодушным его книги точно никого не оставят.

Кинофильм «Печки-лавочки» получил лишь третью прокатную категорию – минимум копий и афиш, показ только в окраинных кинотеатрах. Но самому Шукшину выстраданные «Печки…» нравились, некоторые сцены он считал своим режиссерским достижением. Спустя 30 с лишним лет финальная сцена стала основой памятника писателю и режиссеру: босой Василий Шукшин сидит на горе Пикет и смотрит вниз на родное село Сростки.