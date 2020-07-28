Летний отдых под контролем

Июль 28 13:27 2020

Александр Артёмов, заместитель главы администрации города по социальной политике, провел межведомственное совещание, на котором обсудил вопросы занятости и безопасности школьников во время летних каникул.

Футбол – везде футбол, в том числе и в городском дворе.
Фото Андрея Чурилова

Новый подход

— В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки и запрета работы загородных, пришкольных лагерей для обеспечения занятости школьников мы используем новые формы работы с детьми, преимущественно дистанционные, – отметил в своем докладе председатель городского комитета по образованию Андрей Муль. – В июне открыли интерактивную смену «Каникулы онлайн». Около 2000 барнаульских подростков приняли участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». В рамках «Лето РДШ» проводились тематические мероприятия более чем для 3000 школьников.

Второй месяц успешно функционирует региональный проект «Умные каникулы». Для детей открыт доступ к различным программам, мастер-классам, видеоурокам, онлайн-экскурсиям по территории края.

Председатель комитета по культуре города Барнаула Валерий Паршков рассказал, что библиотеки Централизованной библиотечной системы города предлагают юным читателям множество онлайн-мероприятий, которые уже успели посетить более шести тысяч детей. Музей «Город» может проводить обзорные и тематические экскурсии по залам музея.

Уже вовлечено в различные – как онлайн, так и в уличные – площадки более 30 тысяч детей. С ними занимаются вожатые, студенты, педагоги, волонтеры, активисты РДШ и члены юнармейских отрядов. В образовательных учреждениях проходят профориентационные акции. Популярностью пользуются и традиционные проекты «Дворовый тренер», «Игры нашего двора», причем все игры проходят с соблюдением санитарных норм и необходимой дистанции.

Пётр Кобзаренко, председатель комитета по физической культуре и спорту, отметил, что с возобновлением проведения тренировок для спортсменов, входящих в сборную края, возрос и контроль за соблюдением всех санитарных мер при их проведении.

Не остаются без внимания дети из неблагополучных семей, за каждым таким подростком закреплен наставник, а с 17 июля более 300 ребят, достигших 14-летнего возраста, были трудоустроены.

Под контролем

— Самым важным моментом в организации летнего отдыха остается безопасность наших детей, – отмечает Андрей Муль. – Особенно на воде. У нас созданы родительские патрули, которые проводят рейды по местам, опасным для купания, беседуют с ребятами, раздают листовки родителям.

И все же с начала лета на водоемах города зарегистрировано 15 происшествий, все – в не оборудованных для купания местах.

— Для уменьшения рисков на воде специалисты управления, администраций районов города совместно с сотрудниками правоохранительных органов и дружинниками проводят рейды по водоемам, – рассказал руководитель управления по делам ГОЧС города Барнаула Владимир Драчёв. – В этом сезоне состоялся 101 рейд, работает мобильный спасательный пост. Хочу отметить, что появление патрулей на берегу дисциплинирует людей, поэтому мы и дальше будем продолжать эту работу.

Александр Артёмов в заключение совещания дал поручение комитетам социальной сферы мобилизовать все силы для обеспечения занятости детей в оставшееся время каникул, а также уделить более пристальное внимание вопросу безопасности, особенно у воды.

— Важной частью профилактической работы является информирование, – подчеркнул Александр Владимирович. – В связи с этим необходимо увеличить количество сил, задействованных в проведении рейдовых мероприятий и разъяснительной работы с населением. Для этого предлагаю привлечь дополнительные ресурсы из числа дружинников, педагогов, родительской общественности, Совета отцов.

План летних мероприятий для барнаульских школьников опубликован на сайте городского комитета по образованию.
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