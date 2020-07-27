В Барнауле продолжается капитальный ремонт Старого моста через Обь

1,1 млрд руб. выделено из федерального бюджета на капитальный ремонт моста через реку Обь в Барнауле. Генеральным подрядчиком выступило барнаульское предприятие ДСУ № 4 и шесть специализированных субподрядных организаций. Реконструкция мостового сооружения выполнена на 40% .

Железнодорожный мост через Обь был построен в 1915 году. В 50-х годах прошлого века над железнодорожными путями надстроили автомобильную часть. С тех пор мостовое сооружение ремонтировалось скорее косметически. С начала нынешнего века многочисленные экспертизы отмечали, что сооружение достигло критической черты. Прокуратура требовала немедленного ремонта. Но средств на такой масштабный ремонт не было ни у Барнаула, на чьем балансе находился в то время мост, ни в бюджете Алтайского края. А мост продолжал стареть. Сначала, после того как обрушилась часть пешеходной конструкции, по нему закрыли пешеходное движение, затем ограничили и автомобильное. В 2018 году автодорожная часть моста была передана в собственность Российской Федерации и закреплена на праве оперативного управления за подведомственным Росавтодору ФКУ Упрдор «Алтай». Из федерального бюджета были выделены средства.

В ходе подготовки к началу работ для обеспечения бесперебойного движения поездов (чтобы перенаправить составы на соседние пути) построили три железнодорожных съезда с целым комплексом пусконаладочных работ, переустройством контактной сети, сетей связи, устройством автоблокировки на перегоне Присягино – Барнаул и других мероприятий.

В январе нынешнего года на мосту начались работы. По состоянию на сегодняшний день строителями выполнено порядка 80% работ по разборке железобетонных плит проезжей части и монтажу ортотропных плит, которые заменят обветшавший железобетон. Монтаж плит идет от центра моста в обе стороны. Под проезжей частью для улавливания мусора задействованы железнодорожные платформы. Смонтирована треть перильных ограждений пешеходной зоны. На левобережной стороне демонтированы балки пролетных строений, идет демонтаж старых и устройство новых ригелей.

По словам начальника Управления федеральных автомобильных дорог «Алтай» Ярослава Долинского, с точки зрения финансовой объект не такой большой – сейчас в крае ведутся работы и более финансовоемкие, но с точки зрения их особенностей этот ремонт действительно уникальный.

— Мы не сталкивались с работами в таком замкнутом пространстве, где невозможно разместить краны, где совмещено движение железнодорожного и автомобильного транспорта. Таких совмещенных мостов в России всего три. Более того, мост столетней постройки, все элементы уникальны: размеры, диаметры, габариты. Поэтому принимается много специфических инженерных решений. Так из-за ограниченного фермами пространства здесь невозможно разместить ни автомобильный, никакой другой подъемный кран. Поэтому барнаульская компания «Алтайталь» специально для этого моста разработала кран-балку с креплением кранового пути к фермам моста на хомутах, так как сверление металла ферм ослабляет несущую способность конструкции и запрещено, – объясняет уникальность ремонта специалист.

Еще из уникального. На проезжую часть вместо железобетона укладывают ортотропные плиты. Это конструкция, состоящая из пересекающихся продольных ребер и поперечных балок, приваренных к листу настила. Это дает настилу возможность воспринимать нагрузку от транспорта и увеличивать несущую способность моста. Несмотря на то, что в ходе ремонта будет использовано 2100 тонн металлических конструкций, вес автодорожной части будет вдвое легче, чем был до ремонта.

До конца года строители планируют смонтировать балки пролетного строения левобережной эстакады. Уже осенью приступят к работе и на правобережной эстакаде. Разрушившиеся элементы конструкции демонтируют. В течение зимы пролетные строения правобережной эстакады смонтируют и с весны следующего года дорожные специалисты приступят к устройству проезжей части моста: укладке гидроизоляции и асфальтобетона.

Параллельно с работами на мостовом сооружении, пользуясь тем, что движение транспорта в сторону Новоалтайска перекрыто, дорожники ведут ремонт еще одного моста – через Барнаульскую протоку. В планах – строительство дорожного освещения, и ремонт дорожного покрытия до соединения с Правобережным трактом, чтобы одновременно сдать реконструированный и обновленный въезд в краевую столицу. Завершить все работы планируется к 20 ноября 2021 года.

1290 м – общая длина мостового сооружения; 832 м – длина моста; 259 м – правобережная эстакада; 199 м – левобережная эстакада.