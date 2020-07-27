Специалисты регионального Россельхознадзора в ходе выездных рейдов проверили качество продаваемого посадочного материала

Больше всего проблем было выявлено при продаже лилий.

На Докучаево стройными рядами расположили продавцы пластиковые ящики с цветущими лилиями. Барнаульцы мимо не проходят, интересуются красивыми цветками, а то и покупают в надежде вырастить такое чудо у себя на даче или приусадебном участке.

— Увы, скорее всего эти растения не приживутся и погибнут, – констатирует начальник отдела семенного контроля регионального Россельхознадзора Владимир Овсянников. И поясняет: – Видите, к продаже предлагаются растения в фазе цветения, наиболее требовательной к обеспеченностью влагой и питательными веществами. К тому же растения без корней. Листья продолжают дышать и испарять влагу, как и до извлечения лилий из почвы, а так как утрачены корни – основные органы, снабжающие растения влагой и элементами питания, – то расходуются запасы из луковицы и тканей. Стресс растений от такого способа транспортировки и пересадки резко снижает вероятность благополучного укоренения.

Одним словом, посадочный материал лилий с цветками – риск для садовода.

— Стандартами не случайно установлены требования к луковицам и клубнелуковицам цветочных растений именно в той фазе их развития, в которой они оптимально приспособлены к длительному хранению, транспортировке, пересадке и объективному контролю показателей качества, — рассказывает Владимир Анатольевич.

Для вегетирующих растений отсутствуют основания для установления четких требований к биометрическим показателям. Эксперт отмечает:

— При осмотре предлагаемых к продаже растений видно, что основные подлуковичные корни укорочены до донца луковиц. Корни тонкие, их очень сложно сохранить при выкопке, а стеблевые надлуковичные корни укорочены до размеров земляного кома – чуть больше диаметра самой луковицы. Маловероятно, что из таких луковиц что-то вырастет. К тому же с такой луковичкой очень просто занести на участок массу проблем, так как экспертами не подтверждено отсутствие вредителей и признаков болезней этого посадочного материала.

На вопросы, возникающие при приобретении посадочного материала, помогут найти ответ в отделе семенного контроля регионального Россельхознадзора по телефону (3852) 66-84-34.

С начала июля на рынках и в местах сезонной торговли Барнаула за продажу цветущих растений – лилий с открытой корневой системой с неподтвержденным качеством, происхождением и сортовой принадлежностью – к ответственности привлечены девять продавцов.