Пригородные территории Барнаула активно преображаются

До конца лета в пригородах краевой столицы по программе поддержки местных инициатив реализуют шесть проектов.

И трудом, и финансово

Общественники Ленинского района подали на участие в программе на 2020 год три заявки. Все три стали победителями конкурса.

В поселке Берёзовка жители софинансировали устройство линии наружного освещения по ул. Центральной. С 22 июля подрядная организация ООО «Алтайсветстрой» начала монтаж опор линии, общая стоимость работ составит более 1,2 млн руб.

— В этом году мы продолжили благоустройство ул. Центральной, где в 2019 году за счет средств программы был уложен новый асфальт, – рассказал председатель Совета ТОС «Берёзовка» Юрий Жданов. – Протяженность линии освещения составит более 900 метров, к следующей неделе новые бетонные опоры будут уже смонтированы, а старые, насквозь сгнившие, мы хотим убрать. Название улицы говорит само за себя, Центральная должна быть полностью обустроена, поэтому жители активно откликнулись на софинансирование проекта и собрали 100 тыс. руб. Следует учесть, что в поселке проживает чуть больше 500 человек.

В Научном Городке планируется устройство беговой дорожки на территории стадиона МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 72». Подрядная организация ООО «Вторшина» уже приступила к планировке участка. С учетом того, что обязательным условием программы является участие жителей в реализации проекта не только материально, но и трудовыми ресурсами, члены инициативной группы, сотрудники школы и сельской администрации организовали несколько акций по санитарной очистке территории стадиона. Стоимость работ здесь составила почти 1,5 млн руб.

За время действия программы поддержки местных инициатив в Ленинском районе жители поселков Научный Городок, Казённая Заимка, Берёзовка и села Гоньба выдвинули девять инициатив, реализовано шесть проектов на сумму около 8,5 млн руб. Результатом стало освещение и асфальтирование дорог, детская и спортивная площадки, беговая дорожка на школьном стадионе.

— В плане инициативности пригород Ленинского района занимает лидерские позиции в городе, – отметила глава Научногородокской сельской администрации Елена Широких. – Если в первые годы жители уделяли внимание организации досуга для ребятишек, отдавая предпочтение детским и спортивным площадкам, то сейчас обращают внимание на состояние дорог и освещение. Мы практически подошли к процедуре выбора приоритетов на 2021 год, и от жителей снова будет три заявки. Хочу отметить, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, финансовые обязательства по программе выполняют и край, и город, этот кошелек неприкосновенен.

В Казённой Заимке жители подали заявку на асфальтирование дороги по ул. Надежды. Асфальта здесь не было никогда, это обычная укатанная полевая дорога.

— Поскольку у нас в поселке нет социальных и образовательных учреждений, а досуг детей мы организовали детскими площадками, жители решили заняться обустройством освещения и дорог, – пояснила председатель Совета ТОС «Казённая Заимка» Любовь Сироткина. – У нас с этим проблемы, будем решать их с помощью замечательной программы поддержки местных инициатив. Мы уже несколько раз выходили на субботники по уборке мусора и покосу травы, поэтому, когда зайдут на объект дорожники, создадим для них все условия.

Для досуга и уюта

Ведутся работы по программе поддержки местных инициатив и в Индустриальном районе. Так, жители поселка Лесного подготовили место для строительства детской площадки. По проекту на площадке установят двухместные качалки на пружине, качалки-балансиры, качели, карусель, мини-горку, песочницу с навесом, домик-беседку, игровой и спортивный тренажеры для детей от 14 лет. Для взрослых на площадке будет оборудован уголок отдыха с садово-парковыми скамейками на металлических ножках и урнами.

Контролировать ход исполнения контракта будет инициативная группа, состав которой определили на этапе формировании заявки на участие в конкурсе. Общая сумма контракта с ИП Солодков А.Ю. составила 930 тыс. руб. Завершить строительство объекта планируется до 25 августа.

В поселке Борзовая Заимка Центрального района ведется обустройство детской спортивной площадки в школе № 96, теперь у детей и подростков появится место, где можно проводить занятия по физкультуре, тренировки, праздники, организовывать досуг вне учебы.

Площадь будущей спортивной площадки составит 435 квадратных метров. На ней появится ограждение и специальное покрытие, спортивное оборудование. На площадке можно будет играть в волейбол, баскетбол и футбол.

— В проекте поддержки местных инициатив решили попробовать поучаствовать в прошлом году, – рассказала руководитель инициативной группы жителей Олеся Пестова. – Идею строительства спортивной площадки жители, конечно, поддержали. У нас стадиона как такового раньше не было, а теперь ребятишки смогут играть здесь в волейбол, баскетбол, футбол, будем проводить уроки, мероприятия.

Общая стоимость проекта составила более 1,4 млн руб. Из них вложения жителей – 210 тыс. руб., предпринимателей – более 113 тыс., остальные средства поступили из краевого и местного бюджетов.

Барнаул четвертый год участвует в краевом проекте поддержки местных инициатив. За это время его участниками стали 12 пригородных поселков. Проекты выбирали сами жители. Из восьми миллионов рублей один внесли сельчане.