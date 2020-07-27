Почему театр кукол – пространство не только для детей?

С недавних пор Алтайский краевой театр кукол – место смелых творческих экспериментов и спектаклей, о которых говорят по всей стране. Создается ощущение, что тот энергетический импульс, который театр получил еще в 1970-1980-х годах при легендарном режиссере Евгении Гимельфарбе, спустя десятилетия подхвачен новой командой «Сказки», которую вот уже более трех лет возглавляет Надежда Васильева.

В пятерке сильнейших

— Надежда Геннадьевна, когда вы возглавили театр, на его сцене шли исключительно спектакли для детей. Теперь же зритель в «Сказке» самый разный – от малышей до думающей публики.

— Действительно, когда я пришла в театр в конце 2016 года, то здесь был главным образом ширмовой репертуар. И для того, чтобы развивать «Сказку» дальше, мне нужно было внутренне заинтересоваться этой историей, найти то, отчего можно было бы оттолкнуться. Тогда я узнала о времени Гимельфарба, когда наш театр гремел на всю страну, и поняла, что театр кукол может быть самым разным, не только для детей. Для того чтобы его развивать, потребовалось одновременно смотреть во всех направлениях – уделить внимание кадрам, спектаклям, которые должны быть качественными, нефальшивыми, интересными и актуальными, а также маркетингу, то есть грамотному ведению информационной кампании. Так постепенно «Сказка» вошла в пятерку сильнейших в Сибирском федеральном округе – наряду с театрами кукол Иркутска, Омска, Томска, Красноярска. Конечно, нам есть куда расти – еще далековато до Екатеринбурга и Питера. Но, по крайней мере, мы знаем, в какую сторону двигаться дальше.

— Театры кукол постепенно выходят за рамки детских постановок. Что же вдруг изменилось?

— Для меня театр кукол сегодня – это и «Колобок», и Кафка, и в этом смысле важна не форма, а содержание. Все чаще режиссеры-кукольники обращаются к серьезным произведениям – таким как «Турандот» Карла Гоцци (Театр кукол им. С.В. Образцова), чеховский «Сад» (Театр кукол Республики Карелии). Что говорить, мы живем в удивительное время, когда на сцене можно увидеть микс из многочисленных ингредиентов, находок, казалось бы, вообще не относящихся к театру кукол.

— Как удается привлекать интересных режиссеров?

— Я руководствуюсь золотым правилом – приглашать в театр лишь тех постановщиков, чьи спектакли произвели на меня сильное впечатление. К примеру, с режиссером Светланой Дорожко, поставившей в прошлом сезоне в «Сказке» спектакль «Недоросль», мы познакомились на фестивале в Санкт-Петербурге. Там она представила две интересные работы – одну для детей, другую для взрослых. На Екатерину Ложкину, автора спектакля «Легенда о добром Л.», которым мы откроем новый театральный сезон, я вышла после того, как увидела ее работу «Слон» в питерском театре Karlsson Haus (барнаульская публика видела работу этого театра «Ваня» в рамках Всероссийского фестиваля театров кукол «Зазеркалье»).

Беспрецедентная ситуация

— В театре кукол довольно сильный актерский состав. Как вам удалось сформировать такую труппу?

— Наш девиз: «Нет предела совершенству». В театре для актеров созданы все условия для профессионального роста. В еженедельном расписании стоят занятия по актерскому мастерству, по технике речи, пластике, вокалу, кукловождению. Большое влияние оказывают и приглашенные режиссеры, с которыми они учатся выполнять разные поставленные задачи. Кстати, на сегодня в нашем театре сложилась беспрецедентная ситуация (разумеется, в хорошем смысле) – в труппе больше мужчин, чем женщин. Буквально два дня назад творческий коллектив пополнился выпускником Новосибирского театрального института (Николай Ченских) – на сегодня это единственный профессиональный актер-кукольник в нашей команде. Однако на этом мы останавливаться не собираемся.

— Недавно вы выпустили новый спектакль «Легенда о добром Л.», какие еще постановки ждут зрителей в новом сезоне?

— На следующей неделе мы планируем завершить работу еще над одним спектаклем – «Дневник ленинградской школьницы». Для того чтобы эту историю перенести на сцену, мы нашли в Санкт-Петербурге драматурга, которую на создание сценария вдохновил дневник Тани Савичевой. Пьеса основана на документальных событиях периода Великой Отечественной войны, для максимального приближения к тем событиям ей пришлось посещать музей блокадной школьницы. Не случайно часть бутафории к спектаклю – это воссозданные предметы Таниного мира. Над постановкой работает барнаульский режиссер Татьяна Тимофеева.

Уже в августе приступаем к репетициям истории для детей по мотивам пьесы венгерского драматурга Дюлы Урбана «Все мыши любят сыр». Ставить спектакль приедет золотомасочная команда – художница Алевтина Торик и режиссер Пётр Васильев. Сформированы планы и на последующий сезон–2021/2022. Есть договоренность, что к нам прибудет еще один обладатель «Золотой маски», режиссер Александр Янушкевич, который поставит спектакль для молодежи «Добыть Тарковского» по рассказам молодого пермского автора Павла Селукова. Это будет довольно провокационная история, но мы решили не отказываться от этого заманчивого эксперимента, тем более автором пьесы станет Алексей Гончаренко (Москва) — театровед, театральный критик, кандидат искусствоведения. Еще раз посетит наш театр и Светлана Дорожко – на сей раз ставить дебютную пьесу писателя Дмитрия Данилова «Человек из Подольска» (в прошлом сезоне в театре драмы на основе этого материала проходили читки в рамках проекта «Время Ч». – Прим. авт.). Для детей поставит спектакль по рассказу Марка Твена «Рассказ собаки» питерский режиссер Алексей Смирнов. Еще пара новых спектаклей ждет маленьких зрителей нашего «Театра на подушках».

— Есть надежда, что все эти работы зрители смогут увидеть в новом здании театра?

— Мы очень надеемся переехать туда уже в декабре этого года. На сегодня осталось завершить внутреннюю отделку зрительного зала, фойе первого и второго этажей. Все остальное сделано. Закуплено необходимое оборудование, в планах – обустроить на втором этаже зал-трансформер, для чего, правда, потребуется дополнительное финансирование. Хотелось бы, чтобы это был не просто театр, а вселенная – пространство, где можно было бы увидеть новые спектакли как классические, так и авангардные, обсудить их, поучаствовать в дискуссиях на околотеатральные темы, творческих встречах, проектах.

Театр «Сказка» – организатор Всероссийского фестиваля театров кукол «Зазеркалье». Проходит он в Барнауле раз в два года. В планах – приглашать в качестве фестивальных гостей театры из-за рубежа.