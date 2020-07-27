Объединение усилий, направленных на благоустройство придомовой территории, дает наилучшие результаты

Когда к средствам, выделенным по программе «Формирование современной городской среды», добавляется энтузиазм общественности, помощь со стороны городских депутатов, ресурсы администраций города, района и управляющих компаний, дворы Барнаула приобретают уютный, яркий и современный вид. Примером могут служить придомовые территории на улицах Юрина, 206, и Островского, 4, в Ленинском районе.

— На ул. Островского в рамках нацпроекта планируется выполнить асфальтирование внутридворового проезда, установку лавок, урн, ограждения детской площадки, устройство парковки. В настоящее время проводятся работы по укладке бордюрного камня, – рассказала председатель Совета ТОС «Островский» Татьяна Чемоданова. – На днях управляющая организация «ДЕЗ-2» завезла землю под клумбы на красной линии, а поскольку в доме проживают знатные цветоводы, к осени здесь будут разбиты новые цветники.

Объединить жителей

Во дворе дома на улице Юрина, 206, жители приняли участие в софинансировании проекта, решив добавить новые малые архитектурные формы на детскую площадку. Кроме того, видя, как преобразился двор благодаря новому асфальту, собственники жилья проявили активность и обустраивают уголок отдыха.

По словам председателя совета дома Аллы Погорелко, объединить жителей вокруг темы благоустройства получилось далеко не сразу.

— Нацпроект по благоустройству дворовых территорий очень полезный и нужный каждому городу, – рассказала Алла Григорьевна. – Собственники вроде и понимают, что нужно что-то менять, но организовать их очень непросто. Мы два года не могли попасть в проект по разным причинам: то собрание не можем провести, то жильцы договориться не могут по видам работ и софинансированию. Им хочется всего и сразу, только за чужой счет. В этом году вокруг дома было обрезано 11 деревьев, из них два – большие засохшие тополя. Чтобы их не выкорчевывать, мы пригласили Михаила Авдеева, чьи работы в виде деревянных скульптур на остатках деревьев стоят возле детской поликлиники, на ул. Попова, пл. Мира. В итоге народный умелец вырезал двух медвежат на одном дереве и соболей на другом. Теперь эти скульптуры – сверхпопулярное у ребятишек место: любят фотографироваться и просто лазить по ним, поскольку невысоко.

Во дворе дома на ул. Юрина, 206, уже имеется современная детская площадка, но ее вид портила стена кирпичного гаража, на которой 11 лет назад тот же Авдеев нарисовал героев мультфильмов. Краски от времени выцвели и облупились, поэтому жильцы дома решили обновить рисунки. С красками и другими расходными материалами помог депутат БГД Александр Лисицын, и неделю назад на стене появились новые сказочные герои.

— Вроде и немного сделали все вместе, но для нас это большой шаг вперед, собственники зашевелились, – констатирует Алла Погорелко. – Клумбы разбить не получается, много коммуникаций проходит во дворе, и наши усилия уже не раз пропадали, когда на сетях начинали проводить ремонтные работы. Тем не менее идею с цветами мы не бросили, постараемся к Дню города что-то придумать. Особую благодарность хочу выразить администрации города и Ленинского района за то, что смогли изыскать возможность для асфальтирования тротуара с торца дома: когда мы подавали заявку на участие в проекте, этот момент упустили. Теперь ребятишки будут ходить в 111-ю школу, музыкальную и художественную по ровненькому и чистому тротуару.

Все и за раз

В Железнодорожном районе Барнаула по программе «Формирование современной городской среды» также будет благоустроено 13 дворовых территорий. Практически завершены работы на придомовой территории на пр. Красноармейском, 131, к которому примыкает гимназия № 42.

— Сотни ребятишек ежедневно проходят через территорию дома вдоль мусорных контейнеров и кустарников. До этого лета двор был заросшим хаотично посаженными кленами, тополями и прочей зеленью. Когда жильцы приняли решение о благоустройстве, на общем собрании утвердили проект реконструкции придомовой территории, – рассказали в администрации Железнодорожного района. – Сделать решили все и за раз: расширить парковку, поставить две детские площадки, вместо протоптанных троп проложить заасфальтированный тротуар, забетонировать и оградить площадку под мусорные контейнеры. Работы масштабные, идут второй месяц, но уже все отчетливее становится видно, как будет выглядеть новый двор.

В рамках реализации программы «Формирование современной городской среды» на территории Ленинского района в 2020 году запланировано благоустройство 13 дворовых территорий на общую сумму более 38 млн руб.