На улицах города интенсивно ремонтируются и обновляются тротуары

МБУ «Автодорстрой» продолжает текущий ремонт тротуаров. В течение лета во всех районах Барнаула будет отремонтировано и восстановлено более 40 участков тротуаров и пешеходных дорожек.

В пятницу, 24 июля, рабочие дорожно-ремонтной механизированной бригады одного из подразделений МБУ «Автодорстрой» ДЭУ Железнодорожного района начали ремонтировать тротуар на участке ул. Гущина от ул. Новороссийской до ул. Воронежской. Работали асфальтоукладчик, каток, дорожные рабочие.

Начальник ДЭУ Михаил Попов рассказал, что тротуар будет шириной 1,8 м и длиной 200 м. Старый асфальт здесь очень сильно разбит. По сути, его уже не осталось, что, впрочем, видно даже неспециалисту.

— Несмотря на удаленность от магистральных, с оживленным пешеходным движением улиц, хороший, удобный тротуар на этом участке просто необходим. Рядом располагается детский сад, ходит очень много людей, мамы с колясками, дети. По муниципальному заданию, нам необходимо восстановить 3 тыс. кв. м. На ремонте тротуаров мы работаем только второй день – до этого занимались ремонтом дорог. У нас определены сроки, но конечно, до сентября тянуть с ремонтом мы не намерены. Будем работать, – резюмирует руководитель.

Тротуары ремонтируются во всех районах города. Уже завершены работы на улицах Чайковского, 50 лет СССР, Малахова (нечетная сторона в границах улиц Юрина и Гущина), Гущина, Герцена, 42-й Краснознаменной бригады, Э. Алексеевой и других. Параллельно с ремонтом строится и несколько новых участков. Так, новую пешеходную зону получит ул. Кутузова в районе Центрального дома-интерната для престарелых и инвалидов. Общая площадь строительства 208,5 кв. м, затраты составят около 500 тыс. руб.

Перечень тротуаров, которые требуют ремонта, формируют районные администрации после обследования улично-дорожной сети специалистами профильных служб, а также на основании обращений и жалоб жителей в районные администрации и профильный комитет администрации города.

По словам заместителя председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула Ивана Гармата, ежегодно в администрацию Барнаула поступает больше 19 тыс. обращений от барнаульцев. Горожане просят восстановить разрушенный асфальт или просто облагородить тротуары на улицах, по которым они ходят. В этом году, практически уже к середине лета, большинство таких просьб выполнено. Работы проведены уже на двух третях запланированных к ремонту участках.

Завершить текущий ремонт тротуаров дорожная служба планирует до конца августа.

16,5 тыс. кв. м – общая площадь тротуаров, запланированная к ремонту. 10,5 тыс. кв. м отремонтировано. 10 млн руб. – стоимость работ.