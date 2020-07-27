Как правильно носить маску и утилизировать ее

В последние недели контроль за использованием медицинских масок в общественных местах стал значительно жестче. Сегодня в подавляющем большинстве случаев в магазине вас просто не будут обслуживать, если войдете туда без нее. Соблюдение закона контролируют сотрудники полиции. Мы попросили заведующего отделом профилактики центра «СПИД» врача-эпидемиолога Виталия Эйхмана подробнее рассказать, почему нужно носить маску и какой тип предпочесть.

Не дольше двух часов

По словам Виталия Олеговича, ношение масок, как средства барьерной защиты, безусловно важно в отношении любых вирусных инфекций, в том числе коронавирусной, ОРВИ и многих других. Их эффективность доказана исследованиями. Предпочтение стоит отдать одноразовым медицинским маскам, продающимся в аптеках, эффективность которых подтверждается документами.

— Многоразовые маски из тканевых материалов, которые продаются в магазинах, не имеют никаких сертификатов или регистрационных удостоверений. Их использование тоже разрешено, но требует соблюдения ряда правил, – поясняет Виталий Эйхман. – После двух часов ношения маску нужно продезинфицировать, поскольку под ней образуется среда, благоприятная для размножения микроорганизмов. В домашних условиях можно постирать ее, прогладить утюгом с функцией подачи пара, высушить и еще раз обработать утюгом уже без пара. Теперь снова можно ее носить.

Чистыми руками

Но недостаточно просто купить маску. Чтобы надежно обезопасить себя и окружающих от инфекции, важно использовать ее правильно.

Требование «не носить дольше двух часов» распространяется и на одноразовые маски. После этого срока ее надо утилизировать.

— Медицинская маска утилизируется, как бытовой отход, – рассказывает Виталий Эйхман. – То есть кладется в пакетик, завязывается, после чего ее можно выбросить в обычную мусорку. Многоразовую маску также можно положить в целлофановый или обычный пакет, а после возвращения домой постирать.

Существуют свои тонкости и при надевании маски.

— Главное правило: перед надеванием маски, медицинской или немедицинской, необходимо обработать руки: мылом или антисептическими средствами. Второе правило. Не задевайте поверхность маски, которая прилегает к лицу. Надевайте маску, только держась за резинки, которые крепятся к ушам. Она должна полностью закрывать органы дыхания – нос и рот, плотно прилегать к поверхности лица. В ином случае она неэффективна.

Все в меру

При этом, как отмечают специалисты, маска – это не панацея, и ее использование действенно только в комплексе с другими профилактическими мероприятиями. Обязательно мойте руки после посещения общественных мест, соблюдайте социальную дистанцию – не менее полутора метров.

Впрочем, излишне перестраховываться и повсюду ходить с защитой на лице тоже нет необходимости. «Ношение масок необходимо там, где есть большое скопление людей, – говорит Виталий Эйхман. – Это торговые центры, магазины, медицинские учреждения, остановки общественного транспорта, транспорт и т. д. Что касается обычных прогулок в немноголюдных местах, то ношение масок там не требуется».

Защита от себя

И еще один немаловажный нюанс. Не секрет, что некоторые горожане с прохладцей относятся к маскам и задаются вопросом: «Зачем мне ее носить, если я не болею?». Но позиция медиков однозначна. Маски будут полезны не только для тех людей, которые испытывают недомогание, признаки простуды или пожилым людям, особо подверженным коронавирусу.

— У нас может быть бессимптомное носительство, когда человек сам не знает о том, что он является переносчиком инфекции. При ношении масок мы защищаем окружающих от самих себя, – уточняет Эйхман.

Донеси до мусорки

Но любая медаль имеет две стороны. С тех пор, как ношение масок стало массовым, в городе появился новый вид мусора. Ведь дешевые разовые маски многие выбрасывают на землю сразу после выхода из магазина.

— Повсеместно, к сожалению, наблюдаю такое явление. У нас ребята выходили на одиночные субботники и находили скопление масок в Барнаулке, – говорит координатор общественной организации «Мусора.Больше.Нет, Барнаул» Ольга Долгатова. – Получается, человек обезопасил себя от коронавируса, защитил дыхательные пути, а потом маску выбросил. И кому-то она не дай бог в лицо прилетит. К тому же сейчас маски зачастую делаются с добавлением пластика. Если тканевая маска разложится через какое-то время, то пластик не разлагается, он превращается в микропластик и остается в окружающей среде, нанося ей урон.

По мнению Ольги Долгатовой, самым оптимальным был бы вариант, когда организации, которые реализуют маски, взяли на себя их прием у населения. Например, в аптеках можно поставить контейнер для сбора масок, чтобы потом отправить их на утилизацию.

— Но так как никто не был готов к приходу пандемии, то о таких идеальных условиях мы можем только мечтать. Так что, будьте так добры, донесите маску хотя бы до ближайшей урны. Можно также использовать стандартную многоразовую маску из ткани, тогда мусора станет меньше, – советует эколог.

Если вы решили сделать маску самостоятельно, то здесь нет каких-то строгих регламентов по подбору ткани. Но стоит помнить, что многослойная марлевая маска более эффективна, чем любые другие тканевые материалы, будь то синтетические или хлопчатобумажные.