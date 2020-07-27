Букет эмоций: почему флористу обязательно надо быть еще и психологом

Оказывается, букет цветов – это не просто подарок, это эмоции, которые мы переживаем и хотим подольше удержать в своей памяти. В этом убеждены владельцы одной из цветочных мастерских Барнаула – Ольга Банникова и Николай Яковлев. Им достаточно одного взгляда на клиента, чтобы понять, готов ли тот к флористическим экспериментам или предпочтет проверенную классику и как произвести на него вау-эффект.

На вкус и цвет

Флористы – особые люди. Тут мало иметь хороший вкус, нужно еще быть художником, немножко скульптором, разумеется, ботаником и прекрасным психологом. Причем последнему пункту отводится весомое место.

— В своей работе очень важно попасть на волну клиента, подключиться к его настроениям и желаниям, – поясняет Ольга. – Ведь одни люди – решительны и всегда знают чего хотят, других нужно направлять, третьих убедить логично выстроенными доводами. И в этом смысле довольно много значит поведенческий психотип покупателя, это флористам помогает осуществить желание клиента быстро и точно.

Но, по мнению флориста, мало определить психотип человека, нужно еще максимально разузнать об адресате подарка – выяснить его вкусовые предпочтения (а это не только любимые цветы, но и род деятельности, круг увлечений), цель подарка и место его вручения.

— Кто-то хочет, чтобы букет стоял максимально долго, а кому-то важно, чтобы он издавал приятный аромат, навевал конкретные воспоминания, на что-то сподвигал или в чем-то обнадеживал, – подключился к разговору Николай. – Одно дело подарить букет маме, совсем другое – любимой девушке, начальнику, коллеге или мужу.

Не случайно за границей флористике учат в высшей школе на протяжении семи лет. В нашей же стране эта наука только-только встает на ноги – обучиться ей можно либо у мастеров, либо в рамках специальных курсов, действующих на базе школ флористики (ближайшая из них находится в Новосибирске).

— В любом случае флорист – всегда человек, влюбленный в свою работу, – считает Ольга. – Поэтому в цветочных салонах так радушно встречают каждого клиента – и вовсе не потому, что его обязали улыбаться каждому гостю, эти эмоции идут, как правило, от души.

Бережный уход

По мнению флористов, даже тогда, когда букет соответствует всем запросам и ожиданиям, мало его просто передать на руки, важно еще научить клиента за этим подарком ухаживать.

— При правильном уходе букет способен сохранить свою свежесть дней 5-10, – комментирует Ольга. – Нужно ставить его в чистую вазу подальше от прямых солнечных лучей и сквозняков, ежедневно подрезать стебли. Причем делать это лучше острым ножом под углом, чтобы увеличить плоскость впитывания влаги. Покупая розы, важно помнить: чем длиннее стебель, тем сложнее проникнуть влаге к цветочной головке, а чем больше бутон, тем выше вероятность, что со временем он наклонится. В этом случае поддерживающим каркасом может служить упаковка.

Бывает, что еще на стадии формирования букета флористы пытаются подстраховать цветы от раннего увядания и ломкости. К примеру, столь нежный цветок, как гортензия, интенсивно испаряющий влагу с лепестка, они могут обработать специальным раствором, замедляющим этот процесс. А для того, чтобы большой цветок как можно дольше удерживал на тонком стебле тяжелую головку, они запаковывают его специальным способом.

— Свежесть цветочной композиции поможет сохранить пиафлор – специальная флористическая губка, – рассказывает Николай. – В ней содержится вся необходимая группа компонентов, помогающая продлить жизнь цветам. Владельцу такого букета достаточно раз в 2-4 дня поливать ее водой в зависимости от сорта цветов, окружающей температуры и влажности. Для сохранения букетов в вазах флористы советуют пользоваться кризалом – специальным порошком, который является консервантом и усовершенствованной подкормкой для цветов (клиенты нашей мастерской получают такой порошок в подарок). Для весенней группы цветов (а это тюльпаны, гиацинты) используется другая подкормка.

По словам специалистов, в домашних рецептах по сохранению цветов есть резон: действительно, аспирин избавляет воду от вредоносных бактерий, а сахар в военно-полевой медицине применялся как антисептик. Только вот флористы такие способы не поддерживают – в эпоху, когда цветочная наука ушла далеко вперед, эти методы продления жизни букета считаются устаревшими.

— В любом случае лучше проконсультироваться с флористами еще на стадии формирования букета, – рассуждает она. – Ведь, приобретая домашнее животное, мы не рассчитываем, что оно не будет просить есть и пить или требовать ежедневного ухода. Так и к сохранению цветов нужно подходить со всей ответственностью. Ведь флористы бережно передают на руки клиенту букет, рассчитывая в ответ, что и тот будет относиться к нему столь же бережно.

И хотя наука составления букетов и цветочных композиций корнями уходит в древность, в нашей стране в самостоятельную отрасль флористика была выделена лишь в 2009 году. Тогда же была и закреплена дата профессионального праздника – 24 июля.