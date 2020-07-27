Барнаульские образовательные учреждения – в числе лучших в России

В конкурсе «Лидеры отрасли – 2020» приняли участие более 50 тысяч образовательных организаций со всей страны, в число победителей вошел коллектив лицея № 73, а педагоги детского сада № 258 завоевали звание «Образцовый детский сад России». Своими наработками они поделились с коллегами в открытом банке лучших практик управления, созданном на базе площадок этих конкурсов.

Ступени роста

Лицей № 73 – одно из старейших образовательных учреждений Ленинского района. В 1967 году школа стала центром нового, едва застроившегося микрорайона. С тех пор учебное учреждение превратилось в крупный образовательный центр.

Школа сильна традициями, которые заложили и успешно поддерживали на протяжении многих десятилетий ее руководители. Так, благодаря стараниям Альбины Николаевны Гончаровой в 1980-е годы был введен экспериментальный учебный план, включающий программы углубленного изучения математики и литературы для старшеклассников. В 1990-е годы началось развитие связей с вузами города. В это же время совершенствуется и материальная база – новые компьютеры позволили использовать современные технологии в учебном процессе, школьники активно стали участвовать в телекоммуникационных конкурсах, викторинах, олимпиадах. Как итог – в 2001 году 73-я получила статус лицея, а педагоги одержали победу в первом городском празднике «Признание» как «Лучший педагогический коллектив».

В 2004 году руководителем лицея назначена Елена Родина. Ежегодно педагоги становятся участниками конкурсов профессионального мастерства на самых разных уровнях, пополняя копилку побед лицея. Не отставали и ученики, а некоторые выпускники, выбрав для себя педагогическую стезю, вернулись в родные стены дипломированными специалистами. В 2018 году директором лицея стала Лилия Шлей, под ее руководством открыто и успешно реализовано сразу несколько инновационных проектов, а сам лицей удостоен высшей награды на Всероссийском смотре-конкурсе «Достижения образования».

— Большую работу проводим по привлечению молодых кадров в школу, – отмечает Лилия Владимировна. – Мы разработали целый проект, в основе которого лежит принцип наставничества, и успешно его реализуем в родных стенах уже много лет. В прошлом году, выйдя за рамки лицея, открыли площадку «Ступени педагогического роста» для всех желающих студентов педвуза и колледжа. В рамках этого проекта молодежь может не просто познакомиться с работой учителей-практиков, но и принять участие в различных мастер-классах, обсуждении самых острых вопросов образования с нашими сотрудниками и привлеченными экспертами. Очень хочется, чтобы после окончания вуза или колледжа молодые люди не боялись идти работать в школу, которая открывает для каждого педагога широкие возможности для проявления таланта.

Родительский университет

Педагоги детского сада № 258 одержали победу во Всероссийском смотре-конкурсе «Образцовый детский сад 2019-2020». Для участия нужно было разместить на виртуальной площадке фотографии, видео или текст с описанием проектов и достижений дошкольного учреждения. Конкурсантов оценивали по тому, каких успехов они добились в деле укрепления здоровья детей, развития их интеллекта, познавательных и творческих способностей, социально-личностных качеств, художественно-эстетического восприятия.

Коллектив барнаульского садика представил на суд экспертов свой проект «Родительский университет».

— К сожалению, сегодня не все мамы и папы умеют проявлять любовь к своим детям, – рассказывает Наталья Новикова, заведующая детским садом № 258. – Многие готовы работать день и ночь, скупать самые интересные игрушки, одевать и обувать малышей, а времени на то, чтобы уделить им внимание, остается очень мало. Поэтому мы учим взрослых разговаривать с детьми, играть, причем не только в настольные, но и подвижные игры. Непременно помогать и относиться ответственно к процессу воспитания своего ребенка.

Конечно же, есть уже и результаты. Сегодня в садике много инициативных родителей, которые активно участвуют в наших проектах вместе с детьми.

— За пять лет реализации этого проекта у нас было проведено много разных мероприятий, некоторые из них стали традиционными, – продолжает Наталья Валериевна. – К примеру, неделя здоровья, во время которой родители приходят каждый день на утренние зарядки с малышами, участвуют в спортивных турнирах, веселых стартах, соревнованиях. Наши мамы и папы рисуют вместе с детьми стенгазеты, создают выставки своих творческих работ. Каждый год мы проводим конкурс «Алло, мы ищем таланты», во время которого взрослые танцуют, поют, показывают спектакли, делают фокусы. Это всегда большой праздник, подготовка к которому ведется в каждой семье наших воспитанников.

Полина Маренкова, главный специалист отдела развития образования комитета по образованию: — Поздравляем сотрудников этих коллективов с достойными наградами. Это признание их кропотливого труда. Проект «Ступени педагогического роста», реализующийся в лицее № 73, дает отличную возможность нашим студентам увидеть свою будущую профессию изнутри. Поверьте, для некоторых такой опыт становится решающим в выборе дальнейшего пути. А нам сегодня как никогда нужны молодые кадры, ведь в городе каждый год открываются новые детские сады и школы.

Не замыкаются в своей деятельности и педагоги детского сада № 258, проводя на его базе различные марафоны, конференции, где активно обсуждают вопросы развития дошкольного образования. Они активно делятся и своим опытом, и своими методическими наработками по укреплению здоровья, интеллектуальному развитию детей, приобщению их к общечеловеческим ценностям.