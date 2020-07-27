40 лет назад ушел из жизни певец, поэт и актер Владимир Высоцкий

Июль 27 15:43 2020

Практически нигде не было официальных сообщений, но, просочившись из Москвы в Барнаул из уст в уста, уже переходила весть – горькая, абсурдная – умер Владимир Высоцкий. «Нет же, нет! Этого не может быть!» — сердце отказывалось верить. А мозг пульсировал нервом: «Смерть самых лучших намечает и дергает по одному, такой наш брат ушел во тьму…». Слова, которыми совсем недавно, отозвавшись на смерть Василия Шукшина, Высоцкий полосонул наши души, теперь относились к нему самому?

В библиотеке № 18 (пр. Калинина, 10) открылась выставка, посвященная жизни и творчеству Высоцкого.
Фото из сети Интернет

Он был поэтом по природе

25 июля. День, когда родился Шукшин и умер Высоцкий… В Москве шла всемирная Олимпиада-1980. В «Советской культуре» лишь 29 июля появился небольшой некролог. Уже после того, когда, казалось, вся Москва собралась у Театра на Таганке, чтобы проводить в последний путь поэта, актера, певца. Человека, который вошел в нашу жизнь, как входят самые близкие люди, чьи слова и мысли так понятны, точны и своевременны.

Когда кто-то из барнаульцев ехал в Москву, друзья просили его поклониться Высоцкому на Ваганьковском.

Говорят, по популярности Владимир Семёнович в те годы уступал только первому космонавту Юрию Гагарину. Его стихи, которые он пел с неподражаемой хрипотцой, разные по звучанию. О войне и боевой дружбе писал так, что бывалые фронтовики были уверены, что он сидел среди них в окопах. Он несколькими строками буквально влюблял в горы. О любви пел искренне и трогательно. А сколько юмора – от сарказма до тонкой иронии – было в его озорных песнях. Такая удивительная игра слова, нет, скорее, не игра – магия. Мы, филологи (да и не только мы), буквально смаковали строку за строкой.

А созданные им пронзительные образы? Да, не многим из нас посчастливилось увидеть его Гамлета или Хлопушу на сцене Таганки, но уж наверняка экранный Глеб Жеглов знаком практически каждому. Как без него и многих других героев Высоцкого представить наш кинематограф?

Не кумир – собеседник

Спустя 40 лет он остается для многих из нас близким и необходимым, как мудрый и тонкий собеседник. В этом я еще раз убедилась, побывав на проектах в концертном зале «Сибирь», посвященных творчеству Высоцкого. Билеты на программы раскупались задолго до дня концерта, а в зале царила особая атмосфера душевного комфорта и единения. Зрители – от убеленных сединой до совсем юных – воспринимают песни Владимира Семёновича созвучными своим внутренним ощущениям. И это не дань моде и даже не дань памяти – это просто искренние чувства, пусть и выражаются они у каждого по-своему.

Когда-то меня раздражало, если песни Высоцкого другие исполнители пели на сцене, иное дело – у походного костра или в стройотрядовской тусовке. Но теперь уверена, что это хорошо, когда у доброй песни есть новые жизни, главное, чтобы не меняли суть.

Скульптурный портрет Высоцкого установлен на ул. Молодёжной, 55.
Фото из архива «ВБ»

Барнаул для Высоцкого

Поэт Валерий Тихонов много лет интересуется личностью и творчеством Высоцкого, старается как можно больше рассказать о нем нынешнему молодому поколению. Он отмечает, насколько значим и важен был для Владимира Семёновича наш город, Алтайский край, и радуется, что сегодня в Барнауле есть места, где витает дух поэта и актера. Валерий Евгеньевич рассуждает:

— Владимир Семёнович – поэт прежде всего. Талантливый и самобытный. Любовь народа к его творчеству можно сравнить с любовью к поэзии Сергея Есенина и Николая Рубцова. А еще он служил в театре, снимался в кино. И параллельно давал концерты – выступал по Союзу и в других странах – это тоже его работа, причем невероятно востребованная: желающими услышать его общение с публикой – песенное исполнение стихотворений под собственный аккомпанемент на гитаре – всегда были переполненные концертные залы и прочие аудитории. Так, в Барнауле Высоцкий побывал в январе 1964 года – в составе концертной бригады выступил в ТЮЗе 25 и 26 января, отметив, кстати, в нашем городе свой день рождения. В шести своих стихотворениях-песнях Владимир Семёнович упоминает Барнаул. И не просто рифмы ради, а в связи с творческой надобностью. Жаль, что в популярную песню «Москва – Одесса» он не включил куплет (остался в черновике) с упоминанием Барнаула – было бы семь. Надо, конечно, учитывать и его дружбу с нашими знаменитыми земляками – это Василий Шукшин, Роберт Рождественский и Валерий Золотухин. Я рассказывал об этом в «Вечернем Барнауле», в радиопередачах, в журнальных статьях и был удивлен, что об этих примечательных и замечательных культурно-исторических фактах знают далеко не многие.

От мифов до реальности

Действительно, на частое упоминание Барнаула в стихах Высоцкого обращали внимание многие. Есть версия, что и бывал он не только в 1964 году, но «калымил» на концертах здесь и ранее, еще будучи малоизвестным актером. Жительница Барнаула рассказывала о том, как наши земляки отобрали у поэта баян, а потом заставили его выкупать. Похоже, эта история, ставшая расхожей, просто миф, каких немало сложено о Высоцком и в других городах.

Реально известно только об одном, уже упомянутом, концерте в Барнауле. Но, судя по воспоминаниям сотрудников аэропорта, залетал иногда к нам Владимир Семёнович и во время гастролей в Казахстан, чтобы подзаработать по городам Алтайского края. Отсюда отправлял родным гостинцы. В письме к жене Людмиле Абрамовой он писал: «Посылка небогатая, там балык и ужасно вкусная китайская икра. Ешьте и вспоминайте мою многострадальную сибирскую и алтайскую жизнь. В Барнауле буду дней 10… Относительно моего приезда – очень хочу, но дорога дорогая – 200 рублей, и концерты без меня не могут быть».

Хорошему мужику

Было бы несправедливо, если бы Барнаул оказался без памятника Владимиру Высоцкому. Сегодня понятно это уже всем. А в начале нового тысячелетия об этом задумался скульптор Николай Звонков. Автор уже ставшего известным памятника Василию Шукшину решил во что бы то ни стало сделать скульптурный портрет своему любимому певцу и актеру.

— И Шукшин, и Высоцкий были настоящими мужиками. Они писали и играли правдиво – все, как в жизни, – вспоминает Николай Викторович. – Они дружили, и я не мог не взяться за портрет Высоцкого. Работал я тогда в мастерской на территории предпринимателя Сидорова – Юрий Александрович и помогал во всем, обеспечил бронзой. Как и в истории с Шукшиным, поддержал нас глава города Баварин. «Будет стоять на Молодёжной», – сказал Владимир Николаевич, увидев памятник в мастерской. Барнаульцы приняли памятник с благодарностью.

Открытие памятника Высоцкому состоялось 14 сентября 2002 года. С тех пор 25 июля под кураторством АлтГПУ здесь проходят музыкально-поэтические мероприятия. И сегодня, в день памяти Поэта и Актера, барнаульцы вновь принесут сюда цветы.
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