40 лет назад ушел из жизни певец, поэт и актер Владимир Высоцкий

Практически нигде не было официальных сообщений, но, просочившись из Москвы в Барнаул из уст в уста, уже переходила весть – горькая, абсурдная – умер Владимир Высоцкий. «Нет же, нет! Этого не может быть!» — сердце отказывалось верить. А мозг пульсировал нервом: «Смерть самых лучших намечает и дергает по одному, такой наш брат ушел во тьму…». Слова, которыми совсем недавно, отозвавшись на смерть Василия Шукшина, Высоцкий полосонул наши души, теперь относились к нему самому?

Он был поэтом по природе

25 июля. День, когда родился Шукшин и умер Высоцкий… В Москве шла всемирная Олимпиада-1980. В «Советской культуре» лишь 29 июля появился небольшой некролог. Уже после того, когда, казалось, вся Москва собралась у Театра на Таганке, чтобы проводить в последний путь поэта, актера, певца. Человека, который вошел в нашу жизнь, как входят самые близкие люди, чьи слова и мысли так понятны, точны и своевременны.

Когда кто-то из барнаульцев ехал в Москву, друзья просили его поклониться Высоцкому на Ваганьковском.

Говорят, по популярности Владимир Семёнович в те годы уступал только первому космонавту Юрию Гагарину. Его стихи, которые он пел с неподражаемой хрипотцой, разные по звучанию. О войне и боевой дружбе писал так, что бывалые фронтовики были уверены, что он сидел среди них в окопах. Он несколькими строками буквально влюблял в горы. О любви пел искренне и трогательно. А сколько юмора – от сарказма до тонкой иронии – было в его озорных песнях. Такая удивительная игра слова, нет, скорее, не игра – магия. Мы, филологи (да и не только мы), буквально смаковали строку за строкой.

А созданные им пронзительные образы? Да, не многим из нас посчастливилось увидеть его Гамлета или Хлопушу на сцене Таганки, но уж наверняка экранный Глеб Жеглов знаком практически каждому. Как без него и многих других героев Высоцкого представить наш кинематограф?

Не кумир – собеседник

Спустя 40 лет он остается для многих из нас близким и необходимым, как мудрый и тонкий собеседник. В этом я еще раз убедилась, побывав на проектах в концертном зале «Сибирь», посвященных творчеству Высоцкого. Билеты на программы раскупались задолго до дня концерта, а в зале царила особая атмосфера душевного комфорта и единения. Зрители – от убеленных сединой до совсем юных – воспринимают песни Владимира Семёновича созвучными своим внутренним ощущениям. И это не дань моде и даже не дань памяти – это просто искренние чувства, пусть и выражаются они у каждого по-своему.

Когда-то меня раздражало, если песни Высоцкого другие исполнители пели на сцене, иное дело – у походного костра или в стройотрядовской тусовке. Но теперь уверена, что это хорошо, когда у доброй песни есть новые жизни, главное, чтобы не меняли суть.

Барнаул для Высоцкого

Поэт Валерий Тихонов много лет интересуется личностью и творчеством Высоцкого, старается как можно больше рассказать о нем нынешнему молодому поколению. Он отмечает, насколько значим и важен был для Владимира Семёновича наш город, Алтайский край, и радуется, что сегодня в Барнауле есть места, где витает дух поэта и актера. Валерий Евгеньевич рассуждает:

— Владимир Семёнович – поэт прежде всего. Талантливый и самобытный. Любовь народа к его творчеству можно сравнить с любовью к поэзии Сергея Есенина и Николая Рубцова. А еще он служил в театре, снимался в кино. И параллельно давал концерты – выступал по Союзу и в других странах – это тоже его работа, причем невероятно востребованная: желающими услышать его общение с публикой – песенное исполнение стихотворений под собственный аккомпанемент на гитаре – всегда были переполненные концертные залы и прочие аудитории. Так, в Барнауле Высоцкий побывал в январе 1964 года – в составе концертной бригады выступил в ТЮЗе 25 и 26 января, отметив, кстати, в нашем городе свой день рождения. В шести своих стихотворениях-песнях Владимир Семёнович упоминает Барнаул. И не просто рифмы ради, а в связи с творческой надобностью. Жаль, что в популярную песню «Москва – Одесса» он не включил куплет (остался в черновике) с упоминанием Барнаула – было бы семь. Надо, конечно, учитывать и его дружбу с нашими знаменитыми земляками – это Василий Шукшин, Роберт Рождественский и Валерий Золотухин. Я рассказывал об этом в «Вечернем Барнауле», в радиопередачах, в журнальных статьях и был удивлен, что об этих примечательных и замечательных культурно-исторических фактах знают далеко не многие.

От мифов до реальности

Действительно, на частое упоминание Барнаула в стихах Высоцкого обращали внимание многие. Есть версия, что и бывал он не только в 1964 году, но «калымил» на концертах здесь и ранее, еще будучи малоизвестным актером. Жительница Барнаула рассказывала о том, как наши земляки отобрали у поэта баян, а потом заставили его выкупать. Похоже, эта история, ставшая расхожей, просто миф, каких немало сложено о Высоцком и в других городах.

Реально известно только об одном, уже упомянутом, концерте в Барнауле. Но, судя по воспоминаниям сотрудников аэропорта, залетал иногда к нам Владимир Семёнович и во время гастролей в Казахстан, чтобы подзаработать по городам Алтайского края. Отсюда отправлял родным гостинцы. В письме к жене Людмиле Абрамовой он писал: «Посылка небогатая, там балык и ужасно вкусная китайская икра. Ешьте и вспоминайте мою многострадальную сибирскую и алтайскую жизнь. В Барнауле буду дней 10… Относительно моего приезда – очень хочу, но дорога дорогая – 200 рублей, и концерты без меня не могут быть».

Хорошему мужику

Было бы несправедливо, если бы Барнаул оказался без памятника Владимиру Высоцкому. Сегодня понятно это уже всем. А в начале нового тысячелетия об этом задумался скульптор Николай Звонков. Автор уже ставшего известным памятника Василию Шукшину решил во что бы то ни стало сделать скульптурный портрет своему любимому певцу и актеру.

— И Шукшин, и Высоцкий были настоящими мужиками. Они писали и играли правдиво – все, как в жизни, – вспоминает Николай Викторович. – Они дружили, и я не мог не взяться за портрет Высоцкого. Работал я тогда в мастерской на территории предпринимателя Сидорова – Юрий Александрович и помогал во всем, обеспечил бронзой. Как и в истории с Шукшиным, поддержал нас глава города Баварин. «Будет стоять на Молодёжной», – сказал Владимир Николаевич, увидев памятник в мастерской. Барнаульцы приняли памятник с благодарностью.

Открытие памятника Высоцкому состоялось 14 сентября 2002 года. С тех пор 25 июля под кураторством АлтГПУ здесь проходят музыкально-поэтические мероприятия. И сегодня, в день памяти Поэта и Актера, барнаульцы вновь принесут сюда цветы.