Жаркое лето заставляет многих барнаульцев задуматься о покупке кондиционера

Сегодня в специализированных магазинах города огромное количество кондиционирующего оборудования от различных производителей, разной функциональности и с большим разбросом цен. Разобраться в этом обилии неспециалисту практически невозможно. Поэтому «Вечёрка» решила помочь своим читателям выбрать кондиционер для своей квартиры и рассказать об основных параметрах и возможностях этих приборов, обеспечивающих комфортную погоду в доме.

Существует несколько типов кондиционеров, разработанных производителями для жилых и офисных помещений. Выбор зависит от того, для какого помещения вы покупаете устройство, от требований к его работе и от финансовых возможностей.

Все бытовые кондиционеры выпускаются разной мощности: от 2,5 до 4,5 кВт и выше. Какой мощности установка нужна именно вам? Расчет очень простой. На каждые 10 кв. м при стандартной высоте потолков требуется как минимум 1 кВт мощности (холодопроизводительности). Если комната на солнечной стороне – 1,5 кВт.

Вставляем кондиционер в окно

Оконный кондиционер – самое недорогое решение для создания микроклимата в одной комнате. Он монтируется во фрамугу окна. Для распределения воздуха по комнате оконными моноблоками используют жалюзи. У обычных моделей они регулируются только вертикально и вручную. У более функциональных – могут менять положение автоматически и в двух плоскостях.

Температура подаваемого воздуха регулируется с помощью кнопочной панели, расположенной на моноблоке. Существуют также агрегаты, оснащенные дистанционным пультом. Они могут работать на холод и тепло, но включать их в наши морозы нельзя: нижняя температурная отметка для нормальной работы у таких кондиционеров -3°С.

Конструкция устройства создает ощутимый шум во время работы. Еще из недостатков – не всегда подходит для комнат с металлопластиковыми окнами. Ну и, наконец, постоянная пластмассовая «заплата» в окне для кого-то может показаться неэстетичной.

Носим прохладу по квартире с собой

Переносные или мобильные кондиционеры – тоже моноблоки. Имеют те же характеристики, что и оконные, но они не устанавливаются стационарно. Удобство заключается в том, что такие приборы можно при необходимости перенести из комнаты в комнату. Но для них требуется отвод конденсата и тепла. Для этого к прибору необходимо присоединять шланг и выводить его в окно или форточку. А значит, постоянно переносить кондиционер из комнаты в комнату будет несколько обременительно. Это, скорее, идеальный вариант для съемной, арендуемой квартиры, в которой вы не собираетесь жить вечно. Например, для студентов. На каникулы можно забрать и пользоваться кондиционером в родительском доме.

В продаже есть переносные агрегаты и без шлангов. Но они не являются собственно кондиционерами в обычном понимании. В таких приборах применяется вода и мелкоячеистый фильтр. Комнатный воздух, проходя через фильтр, увлажняется и этим создается эффект охлаждения. Это, скорее, усовершенствованный вентилятор.

Крепим комфорт на стену

Для дома или квартиры удобны так называемые сплиты. Делятся они на два вида: сплит-система и мульти-сплит-система.

Сплит-система – это модуль компрессора, монтируемый на внешнюю стену, то есть за пределами квартиры, и внутренний модуль, который непосредственно и распределяет охлажденный воздух в помещении.

В мульти-сплит-системе при одном внешнем компрессоре в квартире можно установить от двух до восьми модулей. Благодаря внешнему компрессору работают такие системы практически бесшумно. Оснащены удобными дистанционными пультами, с помощью которых можно управлять всеми рабочими параметрами.

Инверторный или обычный?

Покупать инверторную или не инверторную модель? В чем их отличия? Инверторные кондиционеры более современны. Их наружный и внутренний блоки работают значительно тише. Опытные консультанты в специализированных магазинах шутят, что если вы живете в многоэтажке, то у кондиционера два покупателя: вы и ваш сосед. Поэтому если рядом, к вашему несчастью, проблемные, скандальные соседи, которые могут запретить монтаж внешнего блока вблизи своих окон, то ваш выбор – нешумный инверторный вариант.

Также, если вы собираетесь обогреваться кондиционером зимой – именно зимой, а не только в холодные дни осенью и весной – то ваш выбор опять за инвертором. Обычный кондиционер способен обогревать, когда температура за окном не ниже -5°С. Инверторные варианты смогут обогреть вашу квартиру при наружной температуре -15°С. Отдельные модели работают даже при -25°С.

Насколько эффективен кондиционер, как экономит электричество и как плавно охлаждает воздух, может ли он украсить ваш дом подобно произведению искусства? На эти и другие вопросы найдите для себя ответ, прежде чем установить этот важный для дома бытовой прибор.