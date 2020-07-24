В Барнауле впервые прошли соревнования спортивных голубей

Алтайский государственный университет выступил соучредителем международных состязаний спортивных (почтовых) голубей. Событие посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Во вторник, 21 июля, в Алтайском крае впервые состоялись международные соревнования спортивных (почтовых) голубей с участием голубеводов Омска и Омской области, Челябинска и Челябинской области, города Караганды Республики Казахстан.

Дорога домой

Участвующим в соревнованиях птицам нужно пройти несколько маршрутов: Барнаул Омск (700 км), Барнаул Караганда (835 км), Барнаул Челябинск (1460 км). Несколько лет назад голуби уже осваивали эти направления в рамках тренировочных состязаний, и вот теперь они соревнуются за места на пьедестале почета. В нашем городе начинается самая сложная дистанция.

Барнаульские голуби в состязаниях не участвуют. Окольцованных участников гонок специально увезли за полторы тысячи километров от дома, чтобы финишем для «спортсменов» стали их родные голубятни. В связи с этой спецификой соревнований километраж, который предстоит преодолеть птицам, немного отличается. Так, на самую длинную дистанцию из Барнаула вылетели голуби из Челябинска, Магнитогорска, Снежинска и Копейска. Расстояние от Челябинска до Снежинска – 111 км по прямой, до Копейска – 15 км, до Магнитогорска – 250 км. Для человека это несколько марафонских дистанций, для голубей – легкий спринт. При расчетах дистанций эти поправки на питомники учитываются организаторами состязаний.

В остальном тут все как у людей. Голуби соревнуются на отдельных дистанциях в многоборье, в личном и клубном зачетах, победители определяются в разных возрастных и половых категориях – для самок существуют небольшие послабления.

Дальнобойщики

Организаторы международных соревнований в Барнауле предполагают, что дистанцию Барнаул Челябинск самый быстрый голубь возьмет за три дня. Полеты осложняются тем, что птицам нужно спать: собственно, по этой причине старт состоялся на рассвете, около пяти утра, в районе пос. Казачьего. Так крылатые спортсмены смогут пролететь большее расстояние на протяжении светового дня.

Ночью они останавливаются и ищут удобное место для отдыха. Особо приспособленные «дальнобойщики», как называют своих питомцев голубеводы, приучены ночевать даже в лесу на деревьях. В нынешних соревнованиях участвуют как раз такие, самые матерые голуби, около 80 особей.

— Здесь участвуют почтовые голуби, общий термин – «европейский почтарь», – поясняет Александр Павленко, член Копейского клуба голубеводов «Южный Урал». Его голуби на дистанцию не выходят: по меркам клуба он начинающий тренер. – Порода одна, но разновидностей много. Есть линии спринтеров, приспособленных к коротким дистанциям, есть голуби крупнее – они «дальнобойщики». Это не натренированные, а генетические особенности. Этим птицам от трех лет, не моложе. Вообще, они живут в среднем 12 лет, но бывает и до 20, в зависимости от условий содержания. Летают на соревнованиях они лет до семи.

Заранее предсказать результаты практически невозможно: при известных средних скоростях фиксируются и совершенно уникальные случаи. Например, один из копейских голубей долетел домой из Барабинска за световой день, преодолев 1060 км, – это рекорд России. Воспитал чемпиона председатель клуба «Южный Урал» Владимир Пряхин.

Мероприятие организуется под эгидой клубов любителей спортивных голубей городов Омска и Челябинска. Экспертную комиссию соревнований возглавил председатель Ассоциации голубеводов Урала и Сибири Виктор Греков. Организатором барнаульского этапа соревнований стал Зоологический центр Института биологии и биотехнологии АлтГУ.

Научный интерес

Голубиный спорт сегодня развит в Англии, Бельгии, Чехии, Германии, Франции, Словакии, Румынии, Польше и многих других странах. В российском спортивном голубеводстве выделяются Челябинская, Томская и Тюменская области.

— В Барнауле мы надеемся вдохновить и привлечь перспективных будущих голубеводов-спортсменов, – говорят организаторы международных соревнований. – Не имея общения и конкуренции, похвастаться результатами сложно.

Для соорганизаторов барнаульского этапа гонок – Института биологии и биотехнологии АлтГУ – интересен не только новый вид спорта, но и его научный потенциал.

— Изучение теории и механизма ориентации спортивных голубей на дальних и сверхдальних дистанциях представляет большой научный и практический интерес, – отмечает директор Зоологического центра АлтГУ профессор Сергей Снигирёв. – Здесь также интересно исследовать влияние генетики на физические данные птиц и то, как отредактированные механизмы ориентации голубей с помощью методов искусственного отбора смогут повлиять на улучшение спортивных результатов отдельных особей. Участие Зоологического центра АлтГУ в серьезном профессиональном состязании спортивных голубей ознаменует собой новый этап в научно-образовательной работе Института биологии и биотехнологий и возможность дальнейшего совершенствования генетического потенциала птиц алтайских голубеводов.

Директор Института биологии и биотехнологий Марина Силантьева добавляет, что ученые института совместно со студентами смогут реализовывать научные проекты, где будут оцениваться генетический статус птиц, миграционные пути и факторы, влияющие на скорость перемещения голубей.

Голубеводы из Тюменской и Омской областей в дар Зоологическому центру АлтГУ передали несколько молодых племенных особей: пять птиц из тюменского питомника и шесть – от омских голубеводов.