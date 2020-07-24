В Барнауле прошли седьмые по счету Малые Шукшинские чтения

Несмотря на эпидемиологические ограничения, традиция проведения Малых Шукшинских чтений в Барнауле, к счастью, не прервалась. У памятника Василию Шукшину накануне дня рождения знаменитого земляка собрались барнаульские писатели и поэты.

В режиме свободного микрофона

И без того немасштабные по формату Малые Шукшинские чтения прошли на этот раз тихо, без большого скопления людей. Получилось, что барнаульские поэты и писатели решили не ставить на паузу хорошее начинание, которое и без того однажды прерывалось. Дело в том, что впервые Малые Шукшинские чтения состоялись в 2007 году. Ежегодно они собирали у памятника писателю горожан, желающих вместе с алтайскими писателями и поэтами вспомнить творчество именитого земляка, возложить цветы к его памятнику. Однако вместе с прекращением работы Дома писателей эта добрая традиция была на время приостановлена. Возобновлена она была лишь семь лет назад.

— По традиции поэты здесь читают свои стихи, посвященные Шукшину или темам, которые поднимал в своем творчестве Василий Макарович, рассказал один из инициаторов проведения Малых Шукшинских чтений Владимир Коржов. – С годами у памятника собирается все больше и больше людей.

Действительно, Малые Шукшинские – это что-то вроде свободного микрофона, где каждый может прочесть стихи, процитировать шукшинские произведения, просто высказать свое мнение о творчестве писателя и кинематографиста.

В этом году Малые Шукшинские прошли под названием «Этот простой и сложный человек…». У памятника Василию Макаровичу (намеренно за неделю до его дня рождения, чтобы не вызвать опасного в период пандемии скопления людей) выступили писатели и поэты, такие как Владимир Коржов, Галина Колесникова, Евгений Ермаков, Евгения Ткалич, Владимир Пасека, Надежда Митягина, Елена Тушина, Вера Турецкая, Алевтина Пакшина, Николай Легостаев, звучали здесь и песни в исполнении Ирины Швенк и Сергея Свирина.

— По большей части организация Малых Шукшинских чтений лежит на наших плечах, – пояснила Надежда Ворошилова, заведующая библиотекой № 3, расположенной неподалеку от памятника Шукшину. – Мы назначаем дату, приглашаем писателей и поэтов, с которыми библиотека дружит вот уже на протяжении многих лет. Можно сказать, что шукшинская тема одна из ведущих в деятельности нашей библиотеки. К счастью, не так давно произведения писателя были включены в школьную программу. Это автоматически расширило круг мероприятий, которые мы проводим для детей, творческие встречи, тематические занятия, книжные выставки (кстати, в день проведения Малых Шукшинских чтений наша постоянная экспозиция на время перекочевала к памятнику). А одной из последних выставок до введения ограничительных мер стала экспозиция, посвященная рукописной книге «Далекие зимние вечера», оформленной алтайским художником Владимиром Раменским. Продемонстрировать иллюстрации к этому изданию мы смогли при поддержке Государственного художественного музея Алтайского края.

В 2007 году параллельно с Малыми Шукшинскими чтениями в Барнауле стартовал проект «Литературный перекресток», организованный краевой библиотекой им. В.Я. Шишкова. Этот проект, превратившийся в площадку для диалога между писателями и читателями, стал неотъемлемой частью Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае», который в этом году отменен в связи с эпидемиологической ситуацией. Шукшинский кинофестиваль перенесен на сентябрь.

Актуален для всех

Этот памятник, появившийся на улице Шукшина в 1989 году к 60-летию писателя, кинорежиссера и актера, стал не просто яркой достопримечательностью города, но и точкой притяжения горожан и гостей краевой столицы. Здесь проходят различные конкурсы чтецов, книжные выставки, городские праздники. И очень часто люди приносят сюда цветы – без повода, желая почтить память Василия Макаровича без привязки к датам. Вот и сегодня у подножия памятника лежат букеты.

— Постоянно перечитываю Шукшина, – поделилась 80-летняя Галина Ярских, постоянная гостья Малых Шукшинских чтений. – Сборник его рассказов занимает почетное место на полке с любимыми книгами. Люблю его за то, что он живой, настоящий, искренний, родной какой-то. Читаю его рассказы с настроением: есть где посмеяться, а есть где и поплакать. Оттого, что живу неподалеку от памятника, всегда в июле приношу сюда цветы в благодарность Василию Макаровичу, в знак преклонения перед его многогранным талантом.

Как только возродились Малые Шукшинские, они стали проходить при поддержке местных активистов из ТОС «Гущинский». По словам председателя совета Анны Кныш, ТОС эти семь лет тесно сотрудничает по шукшинской теме с библиотекой № 3, у памятника собираются жители микрорайона.

— Мы отвечаем за материально-техническое оснащение Малых Шукшинских, – прокомментировала она. – Договариваемся насчет аппаратуры, готовим для участников подарки и сувениры. Лично для меня в должности председателя совета ТОС это четвертые чтения. И всякий раз мы приобщаем к ним как молодежь, так и старшее поколение, понимая, что творчество Шукшина актуально для всех. Кстати, в этом году в рамках празднования 75-летия Победы мы реализуем грантовый проект при поддержке города. Для этого мы организовали мини-кинотеатр, где показываем советские фильмы о войне и не только. Ко дню рождения Василия Макаровича мы тоже проведем специальный показ. Какой фильм продемонстрировать жителям микрорайона – «Они сражались за Родину», «Калина красная» или «Живет такой парень» – пока выбираем.

Кстати, обычно чтения проходят накануне открытия Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае», часть мероприятий которого тоже проходит у памятника нашему земляку.