Опасная ловушка: как уберечь ребенка от наркотиков

В данный момент в суде рассматривается дело жительницы Барнаула, которая обвиняется в распространении наркотиков и в том, что подсадила на «скорость» несовершеннолетнюю девушку.

Приучила к наркотикам

Шестнадцатилетняя Марина (имена всех персонажей изменены) была девушкой из благополучной семьи, запрещенными веществами не баловалась. Но однажды приятель привел ее в гости к своей знакомой Людмиле. Хозяйка квартиры оказалась женщиной 38 лет, довольно приветливой. Почему-то Марина сразу прониклась к ней симпатией, они мило поболтали, а потом обменялись телефонами.

Спустя несколько дней Людмила позвонила молодой приятельнице и пригласила в гости пообщаться. Находясь в гостях, девушка поняла, что ее новая знакомая употребляет наркотики. Прямо в присутствии Марины женщина закурила очередной косячок, начиненный «скоростью», и предложила покурить девушке. Та стала отказываться, потому что раньше никогда не пробовала наркотики и не хотела начинать. «Да ладно, просто попробуй разок. Ничего страшного тут нет. От этого не бывает привыкания. Почувствуешь эйфорию». Марина поддалась на уговоры и выкурила косячок. Правда, ощущения ее совсем не вдохновили, но общение привлекло.

С тех пор Марина стала часто приходить в гости к Людмиле. Они стали практически подружками. Девушке, у которой было мало друзей, казалось, что старшая подруга умеет ее слушать и хорошо понимает. На протяжении ноября они встречались и употребляли отраву. Со временем Марина стала замечать, что ее подруга не только курит, но и колет «скорость», и к тому же делает закладки. Как-то раз, отправившись раскладывать дозы для клиентов по городу, она взяла девушку с собой.

А потом Людмила предложила и Марине ввести запрещенный препарат внутривенно, та отказалась. Но Людмила снова начала красочно расписывать ощущения, которые она испытает, и девушка поддалась на уговоры. Сказала только, что боится уколов. Людмила успокоила, что это не беда, и сама вколола ей наркотик.

Туманная эйфория

С некоторых пор мама Марины стала замечать, что поведение дочери сильно изменилось. Она стала нервная, дерганая, часто грубила, все время стремилась куда-то убежать. Приходит домой, и тут ей кто-то звонит или пишет эсэмэску – девушка срывается с места и уходит.

Неладное почувствовал и парень Марины – Игорь. Во время совместных прогулок девушка вдруг сообщала, что ей срочно надо зайти к подружке. Однажды, заглянув в гости к Людмиле, он застал ее за фасовкой наркотиков, а в другой раз, придя без приглашения, увидел, как женщина вкалывает его подруге наркотик.

Вскоре после этого случая Марина не пришла ночевать домой, оставшись на два дня в квартире Людмилы. Время от времени старшая подруга вкалывала девушке новую дозу наркотиков, и та снова уходила в пьяный туман. Мать себе места не находила, стала обзванивать друзей дочери. И Игорь поведал ей страшную тайну, что ее дочь наркоманит.

Вместе мама и парень разработали хитрый план по спасению Марины. После бессонной ночи к утру Игорь сумел дозвониться до девушки и пригласил ее в гости вместе с Людмилой. Вскоре приятельницы явились к нему на квартиру в сильном наркотическом опьянении. Игорь тут же взял Марину за руку и отвел в свою комнату. Тем временем мама заприметила топтавшуюся на лестничной площадке Людмилу, схватила ее, затащила в квартиру и вызвала полицию.

Закладчица

Марину отвезли на медосвидетельствование. А ее подругу забрали в отдел полиции для допроса. Возбудили уголовное дело. В Людмилином телефоне обнаружили переписку с работодателями, которые давали инструкции, где делать закладки. Как выяснилось, она приехала в Барнаул в 2019 году из района, искала работу, зарегистрировалась в тематических группах в «Телеграме». Однажды ей пришло сообщение от незнакомого адресата с предложением работы в должности «мукомола». Людмила сразу поняла, что ей предлагают работу закладчика, и согласилась. Со временем она дослужилась до оптовой закладчицы, прятала в частном секторе, в парках так называемые «бомбы» – наборы из 20 доз для мелких распространителей.

Сейчас дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд. Людмилу обвиняют по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 (покушение на сбыт наркотиков) и п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотиков).

У Марины жизнь постепенно наладилась. К счастью, у нее не успела сформироваться физическая зависимость от наркотиков, только психологическая тяга. Посещение психологов и наркологов помогло поправить ее здоровье.

Внимание к ребенку

В трудный момент рядом с Мариной оказались ее мама и молодой человек. Но так бывает не всегда. Как родителям распознать пристрастие ребенка к наркотикам и как помочь ему, рассказывает заведующий диспансерно-поликлиническим отделением по обслуживанию детско-подросткового населения КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер» Наталья Казанцева.

— Употребление наркотиков серьезно меняет жизнь ребенка. Родителей должно насторожить резкое изменение поведения. Обычным его состоянием становится заторможенность или, наоборот, возбуждение, расширенные или суженные значки. Подросток становится конфликтным, раздражительным, агрессивным, бурно реагирует на замечания, попытки поговорить. Он внезапно теряет интерес к своим прошлым увлечениям, бросает кружки, секции, ухудшается учеба в школе. Появляются новые странные друзья, которых он не хочет показывать родителям, не приглашает их в гости, уходит с трубкой в другую комнату при разговоре с ними. Подросток надолго уходит из дома, становится скрытным. Зачастую из дома начинают пропадать деньги.

Чем раньше родители заметят отклонения в поведении, самочувствии ребенка, тем лучше. И в этом случае надо обращаться к специалистам. К сожалению, многие родители боятся идти к наркологу, опасаясь, что это бросит тень на семью. Но если подросток не совершил правонарушения, не было вмешательства полиции, то они имеют право на анонимное обследование, даже без документов, удостоверяющих личность. Наше учреждение государственное, тестирование проводится бесплатно.

Для обследования подростка обращайтесь по адресу: ул. Л. Толстого, 23, тел. 63-38-95 (Октябрьский и Центральный районы), 40-08-76 (Железнодорожный, Ленинский, Индустриальный районы).

Информацию предоставила следователь следственного отдела по Ленинскому району города Барнаула СУ СК РФ по Алтайскому краю Анастасия Болховская.