На бюджетной основе в ссузы смогут поступить более 11 000 человек

В регионе идет приемная кампания в профессиональные образовательные организации.

До 25 августа продлен срок приема заявлений от поступающих на очное обучение в ссузы. Прием документов на специальности, требующие определенных творческих способностей, физических или психологических качеств, продлен до 15 августа. Но в приемных комиссиях уже сегодня отмечают небывалый ажиотаж. По некоторым специальностям уже сформировался высокий конкурс на место, ведь более 10 000 абитуриентов подали документы в профессиональные образовательные организации региона, сообщают в пресс-службе краевого Минобразования.

Наиболее популярными профессиями в этом году среди молодежи стали: наладчик компьютерных сетей, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве, автомеханик, наладчик аппаратного и программного обеспечения, машинист крана (крановщик), машинист дорожных и строительных машин.

Среди массовых профессий выделяются: повар, кондитер, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, сварщик. Впервые осуществляется прием на обучение по следующим профессиям и специальностям: мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики, мастер слесарных работ, токарь на станках с числовым программным управлением, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), технология металлообрабатывающего производства.

В этом году во всех учебных заведениях профессионального уровня документы от абитуриентов принимаются в дистанционном формате.

— Для нас это далеко не новый формат, мы уже несколько лет принимаем документы от ребят в электронном виде, ведь в академию поступают из разных уголков края и соседних регионов, – говорит Татьяна Филимонова, ответственный секретарь приемной комиссии Алтайской академии гостеприимства. – К примеру, в прошлом году почти треть абитуриентов воспользовались именно удаленной формой подачи документов. На сайте есть подробная инструкция, а если при отправке возникнут проблемы, всегда можно позвонить в приемную комиссию.

Напомним, желающие поступить могут подать заявление о приеме и необходимые документы и через операторов почтовой связи общего пользования. Вступительные испытания проводятся с применением информационно-телекоммуникационных сетей, позволяющих на расстоянии оценить наличие у поступающих определенных творческих способностей, физических или психологических качеств, необходимых для учебы.

В Министерстве образования и науки Алтайского края подчеркивают: для зачисления в организацию поступающий вместе с необходимыми документами предоставляет и уведомление о намерении обучаться, которое подается тем же способом, что и заявление о приеме. В уведомлении закрепляется обязательство студента в течение первого года представить оригинал документа об образовании и пройти обязательные предварительные медицинские осмотры, если того требует выбранная специальность.

15 000 абитуриентов уже подали свои документы в приемные комиссии ссузов.