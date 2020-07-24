Как алтайские художники трактуют произведения Шукшина

«Шукшиниана в коллекции книжной графики» – так называется выставка, которая готовится к открытию в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая. На ней представлены графические листы, созданные алтайскими художниками на тему шукшинских произведений и не только.

Как и само искусство книжной графики, выставка обещает быть камерной, лаконичной, побуждающей, скорее, к созерцанию и размышлению, а то и к переосмыслению известных шукшинских строк под влиянием авторской трактовки. Всего здесь представлено около 30 работ – от графических миниатюр до больших листов, которые и легли в основу книжных иллюстраций.

Когда тема заходит о Шукшине, то в списке художников-графиков тут же всплывает имя Владимира Раменского – мастера, придававшего творчеству нашего земляка большое значение. Не случайно на выставке представлено так много его работ. Именно он оформил первую на Алтае книгу рассказов писателя «Осень» (книга вышла в свет в 1976 году), а затем еще один сборник «Точка зрения». Но все же особое место в творчестве мастера занимает произведение «Далекие зимние вечера». Как признавался сам Раменский, этот рассказ близок ему духовно и житейски. К тому же эта, на первый взгляд, незатейливая история о деревенском мальчике Ваньке Колокольникове напоминала художнику о собственном военном детстве, проведенном в Озёрках.

— Первая книга «Далекие зимние вечера» вышла в свет в 1978 году, – пояснил куратор выставки, заведующий отделом экспозиционно-выставочной работы ГМИЛИКА Алексей Онофрейчук. – Спустя 27 лет, в 2005 году, «Далекие зимние вечера» были переизданы – причем работу над оформлением этой рукописи художник осуществил не по заказу, а по собственному желанию, делая акцент на полифоничности шукшинского рассказа.

В итоге это издание, которое расценивается как подарочное, сегодня можно считать одним из образцов книжной графики, которая всегда – квинтэссенция текста, его душа.

Представлены на выставке и графические листы, созданные алтайским художником Александром Дерявским к роману Шукшина «Я пришел дать вам волю», вышедшему в свет в 1984 году в Алтайском книжном издательстве. Причем автор поразмышлял не только над сюжетом, но и над подачей текста, уделив особое внимание буквицам, с которых начинаются главы. В фондах музея хранятся и листы мастера из Москвы Ипполита Новодерёжкина, который работал художником-постановщиком на шукшинской картине «Калина красная». Он же иллюстрировал сборник «До третьих петухов», изданный в 1976 году, рисунки к которому представлены на выставке.

Есть здесь и работы, выходящие за рамки книжных иллюстраций. Речь идет о графических листах Александра Потапова – необычного художника-графика, одного из редких мастеров современного лубка за Уралом.

— Этот подзабытый вид графики долгое время считался утраченным, однако Александр Никитович, с детства впитавший в себя всю мудрость русских поговорок и прибауток, именно в лубке нашел применение всему этому богатству, – рассуждает Алексей Владимирович. – По его мнению, этот вид народного искусства можно отнести к разряду самых искренних, честных, энергетически мощных.

На выставке представлены его иллюстрации на тему сказки «До третьих петухов». Выставку с книжными иллюстрациями можно увидеть до конца августа по адресу: ул. Л. Толстого, 2. Помните, что при посещении музея требуется соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.