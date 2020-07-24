Барнаульские учреждения социального обслуживания участвуют в пилотном проекте

В Алтайском крае начал работу пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за инвалидами и пожилыми людьми, которые не могут самостоятельно за собой ухаживать. Он является одним из направлений регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», которые финансируются из краевого и федерального бюджетов.

Барнаульский и Центральный дома-интернаты для престарелых и инвалидов вошли в число семи учреждений, ставших участниками этого пилотного проекта.

Как сообщает официальный сайт региона, в проекте также участвуют Тальменский и Первомайский психоневрологические интернаты, комплексные центры социального обслуживания населения Новоалтайска, Заринска и Немецкого национального района.

В Министерстве социальной защиты края отмечают, что система долговременного ухода направлена на оказание помощи людям, нуждающимся в уходе, сбалансированное социальное обслуживание граждан и оказание медицинской помощи во всех формах социального обслуживания. Кроме этого, она призвана разгрузить родственников в плане ухода за пожилыми гражданами, инвалидами или маломобильными людьми, нуждающимися в тщательном и постоянном уходе. Эта система ставит целью реализацию общечеловеческих подходов и стандартов к оказанию помощи в целом. Например, при уходе за людьми специалисты будут стремиться всячески поддержать родных и близких человека, который нуждается в помощи. И смогут научить членов семьи элементарным правилам ухода в быту, чтобы при случае они смогли оказать ему помощь самостоятельно.

В учреждениях, участвующих в проекте, создадут школы ухода для инвалидов-колясочников, инвалидов по слуху и зрению и школы обучения для граждан системы долговременного ухода и их родственников «Жизнь после ампутации», школы ухода для обучения граждан, осуществляющих неформальный уход, включая обеспечение помещением, персоналом, оборудованием. Кроме того, в крае откроют центры дневного пребывания с сервисом транспортной доставки. Первый такой центр заработает в Новоалтайске. В нем смогут ежедневно получать социальные услуги 60 граждан пожилого возраста и инвалидов с когнитивными нарушениями и физическими отклонениями.

Для комфорта граждан от дома до социального учреждения и обратно будет организована доставка. Пожилым людям обеспечат двухразовое горячее питание. Здесь можно будет получить квалифицированные услуги специалистов по реабилитационной работе, проконсультироваться у психолога, посетить терапевта, массаж и занятия по лечебной физкультуре. Также в рамках системы долговременного ухода в Алтайском крае будут оказывать услуги по временному размещению получателей социальных услуг на дому с целью организации «отпуска от ухода» для ухаживающих родственников и дооснастят пункты проката технических средств реабилитации.

На реализацию пилотного проекта направили 80 384,3 тысячи рублей, из которых 79 580,5 тысячи рублей – средства федерального бюджета.