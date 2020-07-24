Барнаульские предприятия претендуют на национальную премию

28 июля состоится торжественная онлайн-церемония награждения лауреатов Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» по итогам 2019 года.

В этом году, сообщает официальный сайт региона, Алтайский край на федеральном уровне представят 11 предприятий: Барнаульский химический завод, «Акватрон-БХК», «Специалист», «Золотая осень», Центр информационной безопасности, «Импульс», «Алтай-Кокс», Барнаульский патронный завод, торговый дом «Велес», группа компаний «АгроХимПром», «Магия Трав».

Все предприятия имеют высокие производственные показатели. Так, АО «Барнаульский патронный завод» выпускает более 160 наименований спортивно-охотничьих патронов для пистолетов, нарезного и гладкоствольного оружия, более 20 позиций боевых патронов, а также сопутствующие изделия – мишенные установки, оборудование для тиров. При этом продукция по своим баллистическим, конструктивным и эксплуатационным характеристикам не уступает зарубежным аналогам. Все это позволяет предприятию оставаться одним из крупнейших отечественных производителей этой продукции и регулярно осуществлять поставки в страны Америки, Европы и Азии.

Конкурс Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» проводится Торгово-промышленной палатой России при поддержке Государственной Думы и Совета Федерации с 2004 года. В этом году, несмотря на сложную эпидемиологическую и экономическую ситуацию, в конкурсе приняли участие 44 региона страны, представившие на федеральном этапе своих лучших предпринимателей.

Победителей и лауреатов Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» назовут в онлайн-формате. Церемония начнется на сайтах МИА «Россия сегодня» и ТПП РФ в 11 часов по московскому времени.