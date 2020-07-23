В Барнауле завершен очередной цикл дезинфицирующей обработки подъездов

Июль 23 14:47 2020

Дезинфекция мест общего пользования в многоквартирных домах проводится раз в неделю и обязательно под контролем представителей районной администрации и общественников – депутатского корпуса городской Думы и органов ТОС.

Профилактика — одна из основных мер борьбы с вирусом.
Фото Андрея Чурилова

Напомним, что раствором с хлорсодержащим препаратом обрабатываются только контактные поверхности подъездов – стены, поручни и перила, лифтовая кабина, почтовые ящики, подоконники, двери, домофон. Полная обработка подъезда – от пола до потолка – проводится только при выявлении ковидного больного, проживающего в подъезде.

В Индустриальном районе с 18 по 21 июля дезинфекционные работы велись в 17 многоквартирных домах, расположенных в том числе на пригородных территориях – поселках Новосиликатном, Лесном и Власиха. По словам Татьяны Здобниной, председателя Совета ТОС микрорайона Новосиликатного, главная цель масштабной дезинфекции подъездов – предотвращение распространения коронавирусной инфекции контактно-бытовым путем.

— В соответствии с требованиями Роспотребнадзора для обработки используются препараты абсолютно безопасные для людей и животных, не повреждающие поверхности. Сотрудники, которые проводят дезинфекцию, используют одноразовую защитную одежду, резиновые перчатки и обувь, защитные очки и респираторы, – отметила Татьяна Демьяновна.

Сотрудники администрации Железнодорожного района вместе с представителями общественности и дружинниками выходят в ежедневные рейды, чтобы проверить регулярность санитарной обработки подъездов. Контролеры обращают внимание на достаточность использования дезинфицирующих средств при уборке помещений, а также на соблюдение графика производства дезинфекции. На днях выборочные проверки прошли в домах 7 и 7а на ул. Матросова, нарушений со стороны работников клининговых служб выявлено не было.

На минувшей неделе ревизионная комиссия осмотрела 12 многоквартирных домов в Октябрьском районе, а в общей сложности проверила 308 многоэтажек в рамках 84 рейдов.

В Центральном районе за неделю с 14 по 21 июля работники управляющих компаний и ТСЖ обработали 236 подъездов площадью более 299 кв. м в 607 домах.

В Ленинском районе на прошлой неделе прошли рейдовые мероприятия по контролю качества обработки подъездов в домах, находящихся на территории ТОС Гущинского микрорайона, Докучаевского, Комсомольского, Малаховского, Народного, Островского и Юбилейного.

Во многих домах размещены графики дезинфицирующей уборки в подъезде, чтобы жильцы в любой момент могли ознакомиться с планом работ. Но информационные стенды некоторых многоэтажек, особенно в старом жилом фонде, пустуют. На необходимость размещения таких графиков руководителям управляющих компаний зачастую указывают общественники.

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