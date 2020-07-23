С середины июля СНИЛС новорожденным оформляют без участия родителей

СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 года, теперь оформляется в проактивном режиме.

Родителям теперь не придется оформлять индивидуальный лицевой счет на новорожденных детей – Пенсионный фонд РФ самостоятельно пришлет номер в личный кабинет мамы. Соответствующий сервис реализован на портале госуслуг.

— Те алтайские семьи, в которых с середины июля появится (или уже появился) ребенок, получат информацию о его СНИЛС полностью в автоматическом режиме, – отметил заместитель управляющего краевым пенсионным ведомством Алексей Хомутов. – Данный сервис доступен тем родителям, которые зарегистрированы на Едином портале госуслуг.

Номер индивидуального лицевого счета ребенка будет оформлен после появления в информационной системе ПФР сведений о рождении ребенка, поступивших из реестра ЗАГС. Чтобы оперативно получить уведомление об оформленном СНИЛС по электронной почте или в СМС-сообщении, необходимо выбрать соответствующие настройки в личном кабинете на сайте gosuslugi.ru.

При этом для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут представить только сами усыновители.

Напомним, с конца 2019 года Пенсионный фонд не выдает СНИЛС в виде «зеленой карточки». Его заменило уведомление, распечатанное на обычной бумаге. Номер индивидуального лицевого счета продолжает выполнять свои функции в электронной базе. Все ранее выданные страховые свидетельства продолжают действовать.

За первые сутки работы сервиса, который был введен в эксплуатацию 15 июля, 5,3 тысячи российских матерей получили информацию о СНИЛС своих детей.

В Управлении ПФР по Барнаулу напоминают и о других электронных сервисах, доступных молодым родителям. В их числе – уточнение сведений об остатке средств материнского капитала.

— Часто семьи используют не всю сумму материнского капитала сразу, а расходуют ее по частям, например, оплачивая дошкольное образование детей или оформив ежемесячную выплату как семьи с низким доходом, — говорят в Пенсионном фонде. – В связи с этим напоминаем, что получить справку о размере МСК (его оставшейся части) возможно несколькими способами: через личный кабинет на сайте ПФР, через клиентскую службу либо по почте.

Личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР (www.es.pfrf.ru) – самый простой и удобный способ, особенно в условиях пандемии. Для входа в личный кабинет с доступом к полному перечню электронных сервисов и услуг ПФР необходимо зарегистрироваться на Едином портале государственных и муниципальных услуг и подтвердить указанную регистрацию в любом территориальном органе ПФР или в МФЦ.

Обратиться за данными об остатке МСК можно и в клиентскую службу, однако в настоящее время в связи с пандемией прием граждан Пенсионным фондом ведется только по предварительной записи. Записаться на личный прием также можно в личном кабинете на сайте ПФР или по телефону Единого регионального контакт-центра ПФР – 39-99-99. Прийти можно в любую клиентскую службу независимо от постоянного места жительства, справка о размере МСК придет в течение пяти рабочих дней после подачи заявления.