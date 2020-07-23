Ровесница Победы: 75-летие отмечает ветеран педагогического труда Галина Кузнецова

Ветеран педагогического труда Галина Кузнецова отмечает 75-летний юбилей.

Дети войны и те, кто родился сразу после нее, так же, как труженики тыла и участники Великой Отечественной войны – люди особого склада. На их долю выпало немало испытаний, но они не очерствели душой, научились ценить малое, готовы по первому зову прийти на помощь людям. Их отличает повышенная ответственность за все, что происходит в жизни страны, активная жизненная позиция, позитивный настрой.

Эти качества в полной мере присущи и Галине Андреевне Кузнецовой, родившейся в победном 1945 году. Радость Победы жила в ее сердце с детства и сильно повлияла на формирование жизненных принципов. Она всегда оказывалась в гуще событий.

Энергетика духа

В школе № 2 города Змеиногорска, где Галина Андреевна получила среднее образование, она занималась лыжным спортом, выступала в ансамбле, активно участвовала в жизни комсомольской организации. Во время учебы в БГПИ на факультете иностранных языков была старостой группы, профоргом, членом комитета комсомола вуза, агитатором.

В 1969 году по распределению пришла в педколлектив барнаульской школы № 12, где проработала учителем французского и немецкого языков 40 лет.

С первых же дней включилась в общественную деятельность: руководила клубом интернациональной дружбы, организовывала совместно с руководителем этнографического музея Михаилом Петровичем Аникиным встречи учащихся с ветеранами Великой Отечественной войны, 27 лет была общественным методистом учителей французского языка Железнодорожного района Барнаула, 10 лет председателем Совета ветеранов-педагогов школы № 12.

Уроки французского

Педагог Галина Андреевна прирожденный. Ее уроки всегда вызывали большой интерес школьников и искреннее уважение коллег. А еще Кузнецова была куратором практики студентов 4 и 5-х курсов французского отделения Барнаульского пединститута, сотрудничала с АКИПКРО по вопросам внедрения в учебный процесс новых образовательных методик.

Наверняка много приятных воспоминаний о ней хранят ее ученики и как о классном руководителе – семь школьных выпусков прошли через ее руки.

За свою педагогическую деятельность Галина Кузнецова награждена Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР.

И сегодня в движении

Выйдя на заслуженный отдых в 2009 году, Галина Кузнецова продолжает активную общественную деятельность в Совете ветеранов педагогического труда Железнодорожного района – сначала заместителем председателя, а с 2016 года его председателем. Кроме того, она член патриотической комиссии в Совете ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов Железнодорожного района Барнаула. Галина Андреевна участвует вместе с отрядом «Память-42» в краевой акции «Навечно в земле Алтайской», организует районные мероприятия для ветеранов школ, проводит уроки мужества для учащихся. С особой теплотой она рассказывает школьникам о жизни и подвигах ветеранов Великой Отечественной войны Алексея Ивановича Скурлатова и Алексея Фёдоровича Кривошеева, с которыми Галину Андреевну связывала многолетняя дружба.

А еще она – творческая личность. Галина Андреевна не только хорошо разбирается в искусстве, много читает, но и сама пишет стихи, участвует в творческих конкурсах. Многие ее произведения посвящены событиям Великой Отечественной войны. В них звучит непреходящая боль вдов и матерей погибших солдат, зримо отражается боевой путь солдата и переживания детей, выросших в трудное послевоенное время.

Совет ветеранов педагогического труда города Барнаула поздравляет Галину Андреевну с 75-летием и желает ей здоровья, благополучия, всех земных благ.

Надежда Дегтярёва, председатель Совета ветеранов педагогического труда Барнаула