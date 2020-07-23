Одни плюсы: почему модели больших размеров востребованы в Барнауле

Что считать «плюсом», насколько актуальны сегодня модели плюс-сайз и на кого распространился тренд на бодипозитив – разбираемся со специалистами в модельной сфере.

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Приглашение в барнаульское модельное агентство «Стиль» обещает: «В модельную школу принимают девочек и женщин, независимо от роста, внешности и телосложения». И это не значит, что после записи на занятия девушек посадят на диету и начнут подгонять под «90-60-90». Наоборот – сейчас в рекламном бизнесе рады нестандартным моделям. Руководитель агентства «Стиль» Татьяна Баёва рассказывает:

— Для нашего города это очень актуально. Даже больше скажу – у нас есть девочки 46-го размера и выше, и они очень востребованы по простой причине: одежда, которая продается в магазинах, не дизайнерская, рассчитанная на широкие слои потребителей, а у нас в городе живут женщины разных форм. Поэтому магазинам нужны модели ходовых размеров. Конечно, все зависит от целей каждого конкретного проекта. Например, сейчас мы делаем рекламную кампанию для свадебного салона, который попросил моделей 48-го размера. Девушки 52-54-го размеров снимались в рекламе хлебобулочных изделий. Также у нас есть женщины 45, 50 лет, которые тоже занимаются дефиле и фотопозированием. Реклама – это ведь не только модельное лицо 18-летней девушки, но и социальные съемки, а там часто нужны семьи, и стандартная модель сюда не подойдет.

Для мужчин работает то же правило: одним работодателям нужен в кадре крепкий мужчина 50-го размера с бородой, другим – стройный атлет, и оба типажа будут востребованы в отдельных рекламных кампаниях.

Другие стандарты

— Для модельного бизнеса 46-й размер – это уже плюсовой, – уточняет Татьяна Баёва. – За границу мы ни разу не отправляли моделей такого плана, в мировом моделинге тенденции на плюс-сайз пока нет, она только пиарится. Что касается местного уровня, то в конкретных городах эта ниша востребована. Она не принесет много денег, в Барнауле небольшие магазины предлагают съемки в рекламе с оплатой продукцией, но если хочется засветиться – то это отличная возможность.

В модельном агентстве An eye models «неформатных» моделей вовсе нет. Как поясняет директор Виктория Труевцева, на них меньше спрос, поэтому в агентстве специально таких девушек не ищут. Но и к тем, кто приходит на пробы, свои требования:

— Рост плюс-сайз модели должен быть хотя бы 175 см, обхват бедер – от 97 см, но вообще уверенный плюс-сайз – это более 100 см, – рассказывает Виктория. – Рост очень важен, потому что фигура должна быть выражена, и если к нам приходят девочки 165 см ростом, мы им отказываем. У каждой категории моделей есть свои стандарты, так что в любом случае нужно следить за собой. А если бедра в обхвате 94-96 см, то лучше не рваться в плюс-сайз, а просто немного похудеть.

Руководитель еще одного модельного агентства Роман Попов считает, что «большой размер» начинается с 50-го, девушки с 46-48-м размером одежды находятся в общей группе:

— Очень востребованы 54-56-й размеры. Я думаю, это потому, что девушек 50-го размера можно найти даже среди продавцов своего же магазина, это средний размер, он часто встречается. А именно тех, кто не комплексует по поводу своей фигуры и кто может свободно двигаться на каблуках на подиуме, сложно найти. Они занимаются в модельных школах и общаются с единомышленницами.

Не работа, а творчество

Пять лет назад модельное агентство Романа Попова начало проводить ежегодный конкурс красоты «Стандартам. Net». Автор проекта признается – именно тогда в Барнауле вырос спрос на моделей плюс-сайз.

— Так получилось, что от рекламодателей было очень много запросов насчет полных моделей для показов и съемок, а в агентстве их не было. И чтобы набрать постоянный состав таких девушек, мы решили объявить кастинг для агентства. Первые участницы и предложили провести конкурс.

От стандартных конкурсов красоты он отличается не только формами участниц, но и большим творческим размахом и позитивом. Для горожанок плюс-сайз моделинг – это хобби с небольшим дополнительным доходом. Профессией его сделать невозможно.

— Сейчас основной состав, который постоянно участвует в съемках и показах, насчитывает пять-шесть человек. Абсолютно разного возраста: самая молодая 19-летняя, одна из победительниц конкурса «Стандартам. Net», а самой взрослой порядка 40 лет. Одна – преподаватель в техникуме, другая – серьезная бизнесвумен, и это не мешает им заниматься таким творчеством.

Этим летом рекламный бизнес простаивает, а в прошлом году на нестандартных моделей поступало по нескольку предложений в месяц. Ищут в основном лица для каталогов одежды, поясняет Роман Попов. Причем в его агентстве ни разу не было заказа на мужчину большого размера:

— Сейчас в рекламе пошла мода на взрослых брутальных мужчин, худосочные мальчики отошли на второй план, требуются более возрастные модели 48-50-го размера. Приходится искать среди знакомых.

22 июля во многих странах мира отмечается неофициальный праздник – День толстяка и толстушки. Он призван напомнить, что каждый человек прекрасен независимо от соответствия стандартам внешности.