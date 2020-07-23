МТА в большом проекте

Молодежный театр Алтая стал участником федерального проекта «Большие гастроли – онлайн». В его рамках зрителям предоставляется возможность каждую субботу смотреть лучшие спектакли театров страны.

В числе первых свой спектакль «Бег» режиссера Юрия Ядровского покажет МТА. Как комментируют в театре, эта постановка, созданная по пьесе Михаила Булгакова, будет интересна для зрителей, увлекающихся изучением истории и роли человека в переломные моменты жизни.

Всероссийский проект Министерства культуры РФ «Большие гастроли – онлайн» завершил первый сезон, состоящий из ежедневных трансляций. С 26 марта по 12 июля более 25 миллионов зрителей увидели 109 спектаклей региональных и ведущих театров страны (а это 79 театров из 47 субъектов РФ). С 18 июля стартовал новый этап программы «Выходные с Большими гастролями онлайн», в рамках которого лучшие постановки будут транслироваться теперь по субботам.

Для того, чтобы принять участие в масштабной акции, достаточно выйти в Интернет и подключиться к трансляции на официальных каналах «Больших гастролей» (в Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассниках», на YouTube-канале, а также на сайте большиегастроли.рф в разделе Online). Начало трансляций каждую субботу в 23.00 по Барнаулу.