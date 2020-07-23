К юбилею столицы: история Барнаула в фотографиях

Более 150 фотографий с видами Барнаула поступило в рамках акции, посвященной 290-летию города. По итогам проекта лучшие из снимков станут частью выставки Алтайского государственного краеведческого музея «Барнаул. Стоп-кадр!».

Как правило, от барнаульцев поступали видовые снимки – кадры любимых мест города, интересных и запоминающихся зданий, памятники архитектуры, улицы и переулки Барнаула, знаковые места. Лучшие снимки будут добавлены к архивным фотографиям из фондов музея, датированным XIX-XXI веками.

Все поступившие фотографии были выложены на музейной страничке в сети «ВКонтакте», где до 23 июля шло голосование за лучшие работы.

Напомним, праздничные события в честь 290-летия Барнаула запланированы на 19 сентября. Девиз праздника в Год памяти и славы – «Своим трудом ковали мы Победу». Барнаул в годы войны являлся не только базой формирования боевых резервов для армии, но и промышленной базой для размещения эвакуированных предприятий и выпуска необходимой для фронта продукции. Этому будет посвящен ряд тематических мероприятий.