Фонтаны – одно из главных украшений города

Многие годы подряд фонтаны Барнаула начинали работать с весны. Но в нынешнем, в связи с введением в регионе режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса, их запуск был отложен до снятия профилактических ограничений. С начала июля городские фонтаны вновь дарят барнаульцам свою прохладу.

При подготовке фонтанов к лету был проведен комплекс обязательных работ и косметический ремонт некоторых из них. На всех фонтанах были смонтированы насосные станции, после зимней консервации проведена ревизия оборудования и необходимый текущий ремонт. Чаши фонтанов «Лилия» и «Космос» на Нулевом километре, так же как и декоративные элементы, были покрашены. Косметические работы проведены на фонтане в парке Центрального района. Фонтану, расположенному у кинотеатра «Россия», восстановили плиточное покрытие. На водном объекте у драмтеатра окрасили чаши фонтана и произвели частичную герметизацию дна.

У каждого фонтана отдыхает много горожан от мала до велика. Летом эти не самые простые гидротехнические устройства – настоящее спасение от жары и духоты. Полюбившиеся горожанам фонтаны на площади Советов, у драмтеатра и кинотеатра «Россия», в парке Центрального района и у торгового центра «Гулливер» уже традиционно являются местами притяжения.

Знаменитый фонтан «Космос», начавший работу в 1978 году, одна из достопримечательностей Барнаула. Молодежь сидит на бортиках, делая селфи на фоне играющих в лучах солнца водяных струй, по тем же бордюрам резво бегают малыши, которых мамы крепко держат за ручку. Ну а самую большую радость от открытия фонтанов, похоже, испытывают дети постарше, которые в летний зной пользуются возможностью не только пробежаться под прохладными струями, но даже умудряются искупаться.

Уникальный для краевой столицы объект, появления которого с нетерпением ждали все горожане, пешеходный фонтан, сделанный в прошлом году по национальному проекту «Жилье и городская среда» в сквере на ул. Панфиловцев, радует отдыхающих.

17 городских фонтанов Барнаула делают его уютным и привлекательным.