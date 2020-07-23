Более 700 барнаульцев стали самозанятыми с начала июля

С 1 июля в Алтайском крае начал действовать налог на профессиональный доход. Это не дополнительный налог, а новый специальный налоговый режим для самозанятых. Кто такие самозанятые и чем они отличаются от ИП?

Александра Ворошилова по профессии парикмахер, давно привыкла работать на себя. Несколько лет назад зарегистрировала ИП, исправно выплачивала государству положенные взносы. Стоит отметить, что для данного вида деятельности легализация – не самый распространенный вариант работы. Чаще парикмахеры арендуют место в салоне и трудятся без регистрации ИП. Александра же работала легально до прошлого года. Когда страховые и пенсионные взносы повысили, они стали не по карману мелкому предпринимателю, ИП пришлось закрыть. С введением налога на профессиональный доход она возобновила деятельность в качестве самозанятого.

— Регистрация простая, занимает не больше трех минут, – рассказывает Александра. – Достаточно скачать приложение «Мой налог» на телефон, отсканировать камерой смартфона паспорт и загрузить туда свою фотографию. И все – можно работать. Декларацию подавать не надо. Оказал услугу – отражаешь ее в приложении, программа автоматически высчитывает налог. Все предельно просто устроено. Если в ИП мне приходилось ездить в налоговую, даже если не было поступлений – подавать нулевую декларацию, нанимать бухгалтера для составления отчетности, то здесь все делает за тебя программа. И в то же время можно заниматься любимым делом в рамках закона.

Выйти из тени

Напомним, с 1 июля у барнаульцев, как и жителей всей страны, появилась возможность зарегистрироваться в качестве самозанятых, то есть стать плательщиками налога на профессиональный доход (НПД). Специальный налоговый режим придумали как альтернативу ИП, но гораздо проще: не нужен кассовый аппарат, нет налоговой отчетности, легкая регистрация. А главное, налог посильный для тех, кто работает на себя, — 4% от дохода при работе с физическими лицами, и 6% при работе с юридическими. Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.

Правда, перейти на льготный режим могут не все. Как рассказали в региональном УФНС, стать самозанятыми могут жители края, чья работа связана с предоставлением услуг или продажей товаров собственного производства. К примеру, в качестве плательщиков НПД регистрируются люди, оказывающие косметические услуги, занимающиеся перевозками, сдающие жилье в аренду, риелторы, фотографы, няни, домработницы, репетиторы. В применении специального налогового режима откажут, если предприниматель использует труд наемных рабочих, его годовой доход превышает 2,4 млн руб. и он занимается перепродажей товаров стороннего производства.

Что дает легализация? Уплата налога на профессиональный доход дает социальные гарантии: самозанятые автоматически становятся участниками системы ОМС и могут получать бесплатную медицинскую помощь. Также у них появляется возможность брать кредит – в налоговой дадут справку, подтверждающую легальный доход.

Но у любой медали есть оборотная сторона. Поскольку при данном режиме налогообложения взносы в Пенсионный фонд являются делом добровольным, соответственно, данный период работы не включается в страховой стаж, принимаемый для расчета будущей пенсии.

— Самозанятый вправе вступить в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию для уплаты страховых взносов в ПФР, – рассказала начальник отдела персонифицированного учета Управления ПФР в Барнауле Лариса Митрохова. – Заявление можно подать в ПФР по месту жительства либо в электронном виде посредством личного кабинета на сайте ПФР, на сайте ФНС РФ или мобильного приложения «Мой налог». Чтобы получить целый год страхового стажа, необходимо уплатить в расчетном периоде не менее фиксированного размера страхового взноса на обязательное пенсионное страхование (за 2020 год – 32 023,20 руб.). В случае уплаты меньшей суммы в страховой стаж будет засчитан период, пропорциональный уплаченным страховым взносам.

Предельно просто

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно в личном кабинете налоговой или через приложение «Мой налог». Приложение работает по принципу кассового аппарата и само рассчитывает сумму налога, который необходимо уплачивать каждый месяц. Самозанятому нужно лишь формировать в приложении чеки по каждому поступлению средств. В конце месяца налоговая создаст квитанцию и направит ее в мобильное приложение. Заплатить налог можно также онлайн, подключив необходимую услугу к своей банковской карте.

Важный момент: при специальном налоговом режиме платишь взносы только за те месяцы, когда был доход.

— Это особенно актуально для бизнеса, зависимого от сезонности, – считает Денис Шустов, работающий в индустрии развлечений. – Для нашей сферы характерны недели затишья и подъема, и в качестве ИП налоги и взносы приходилось платить постоянно, независимо от объема работ. Поэтому я воспользовался возможностью применять специальный налоговый режим. Из-за пандемии работать по новой схеме пока не начал.

Интересно, что закон позволяет совмещать самозанятость и ИП, если предприниматель не применяет иных налоговых режимов. Необязательно закрывать ИП, чтобы перейти на специальный налоговый режим. Основное условие, чтобы деятельность предпринимателя подходила под критерии самозанятости.

Также стоит отметить, что при регистрации в качестве плательщика НПД в этом году всем самозанятым государство автоматически начисляет бонус – 10 тыс. руб. Кроме того, в связи с пандемией коронавируса поддержка в размере МРОТ, это 12 130 руб. Обналичить эти деньги нельзя, но их можно использовать для оплаты налога на профессиональный доход. Например, доход за месяц составил 50 тыс. руб. и работали вы только с физическими лицами, в таком случае сумма налога составит 2 тыс. руб. (50 000 х 4%). При предоставлении налогового вычета в размере 1% в денежном выражении это составит 500 руб. (50 000 х 1%), размер налога, который следует уплатить, будет равен 1500 руб.