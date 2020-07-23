Барнаульские выпускники сдают ЕГЭ на 100 баллов

Июль 23 15:21 2020

Стали известны первые результаты ЕГЭ, которые показали хорошее качество полученных в школе знаний.

Экзамены по информатике сдал 501 барнаулец.
Фото Андрея Чурилова

Хорошо подготовились

Основной период итоговой аттестации у школьников стартовал 3 июля, в этот день выпускники сдавали ЕГЭ по литературе, географии и информатике, являющиеся предметами по выбору. Всего в городе литературу выбрали более 300 человек, географию – 82, а информатику – 501. Самым массовым экзаменом оказался русский язык, чтобы избежать скопления людей в пунктах проведения и максимально соблюсти все санитарно-противоэпидемические нормы, ЕГЭ проходил в два дня, 6 и 7 июля.

На днях стали известны первые результаты, которые показали рост стобалльников: информатика – шесть против трех в 2019 году, география – один, русский язык (результаты известны только за 6 июля) – 16 против семи. Стоит отметить рекордное число лучших итоговых оценок по литературе: в 2019 году никто не смог набрать 100, а в этом – сразу семь человек. В комитете по образованию города Барнаула подчеркивают: официальные дни опубликования результатов ЕГЭ размещены в графике обработки экзаменационных материалов основного и дополнительного периодов ЕГЭ в 2020 году.

Кристина Трофимова, выпускница гимназии № 42, в числе стобалльников, ей удалось получить наивысший результат сразу по двум предметам: информатика и русский язык.

— Такого не ожидала, – с улыбкой отмечает девушка. – Мне всегда казалось, что 90+ набрать очень-очень сложно, но все равно стремилась к этому. С 10-го класса активно начала готовиться к ЕГЭ, приняла участие во Всероссийской олимпиаде школьников. Это, кстати, хорошая тренировка, ведь во время олимпиады ты начинаешь учиться рассчитывать свое время. Самой процедуры проведения экзамена не боялась, да и маски с дезинфекцией волнения не добавили.

Кристина признается: задания были не очень сложными. По крайней мере, не отличались от тех, что решали на консультациях. Артём Попадыч, также выпускник гимназии № 42, солидарен со сверстницей. Ему тоже удалось сдать информатику на 100 баллов.

— Я готовился без репетиторов, решал варианты на уроках и на курсах в школе, – делится Артём. – Но больше всего мне помогло участие в олимпиадах. В прошлом году стал призером Всероссийской олимпиады школьников по математике, а в этом – по информатике.

Телефон под запретом

Положительную оценку проведению экзаменов в Барнауле дают и общественные наблюдатели, которых в этом году стало гораздо больше.

— Невзирая на ситуацию и дополнительную нагрузку, которую несут организаторы в связи с необходимостью соблюдения всех санитарно-противоэпидемических норм, ЕГЭ в этом году проходят на высоком уровне, в безопасной и комфортной обстановке, – отмечает региональный координатор корпуса общественных наблюдателей Российского союза молодежи Роман Мартыненко.

Напомним, во время первых семи экзаменов в крае общественными наблюдателями было выявлено 10 нарушений – пронесенные в аудиторию телефоны и шпаргалки. Государственная экзаменационная комиссия аннулировала результаты экзаменов без права их пересдачи, то есть в этом году нарушители поступить в вузы не смогут.

— Общественные наблюдатели следят за ходом экзаменов дистанционно, онлайн, – рассказывает Роман Мартыненко. – может быть, поэтому некоторые дети решают, что будет более ослабленный режим, и проносят шпаргалки. У кого-то просто личная боязнь неудачи. Но настоящая неудача – это когда во время ЕГЭ у тебя вдруг зазвонил телефон.

Остается добавить, что 24-25 июля состоятся резервные дни для участников, не явившихся на экзамен по уважительным причинам, подтвержденным документально, или не завершивших выполнение экзаменационной работы по состоянию здоровья, а также для тех, у кого совпали экзамены по отдельным учебным предметам в один день. Кроме того, с 3 по 8 августа состоится дополнительный период ЕГЭ.

Самым массовым экзаменом стал русский язык, его написали около 4000 барнаульских школьников.
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