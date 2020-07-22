В отдаленном микрорайоне Барнаула раздали листовки о правилах поведения на водных объектах

Инициаторами акции стали активисты ТОС «Горский», которые 20 июля вместе с Молодежным советом раздали листовки подросткам и взрослым одноименного микрорайона. Содержание листовок ребята придумали сами.

— С началом жаркого времени в Барнауле участились несчастные случаи среди детей, купающихся в неразрешенных для этого местах. И мы решили напомнить детям и их родителям правила безопасного отдыха на воде, – рассказала председатель Совета ТОС «Горский» Елена Легостаева. – С учетом квартала № 953 у нас насчитывается порядка 400 усадеб, детей в каждой семье не менее двух, так что для нас эта тема более чем актуальна. Ребятам нашего микрорайона добираться на оборудованные пляжи далеко, практически через весь город, и не все семьи могут потратиться на дорогу, поэтому ребятня ходит на близлежащие озера: Пионерское, Платное, Земснаряд и реку Ляпиху. Хотя несчастных случаев на воде за последние годы у нас не было, напомнить о правилах мы сочли не лишним.

По словам подростков, участвующих в рейде, купаются они под присмотром более взрослых ребят, которые не только сами хорошо плавают, но и контролируют поведение младших. Баловство в воде здесь не принято, многие ребята заранее ставят в известность родителей о своем походе на пляж. Остановленные на улицах дети листовки рассматривали с интересом, ведь кроме текста там было много красочных рисунков, комментирующих набор правил безопасности купания. В следующем году члены Молодежного совета ТОС решили вместо картинок из Интернета использовать собственные фотографии, что, по их мнению, придаст листовкам большую достоверность.

— Запрещай не запрещай, а купаться дети все равно будут, что в фонтанах Барнаула, что в озерах пригорода, – уверена Елена Легостаева. – Стоит такая жара, что и взрослых на берегу полно. Наша задача – предупредить, рассказать, что делать нельзя ни в коем случае, как себя вести, если случилась нестандартная ситуация. А взрослым напомнить, что работа работой, но за детьми нужен присмотр и хотя бы минимальный контроль. Хочу отметить, что берег любимого детьми озера Земснаряд, или Байкал, как его зовут в народе, ребята регулярно убирают сами, битых стекол и пакетов с мусором здесь не встретишь.

Вечером активисты ТОС отправились по дворам, чтобы вручить листовки уже взрослым. По словам многодетной мамы Ирины Устиновой, в частном секторе микрорайона действительно заведено, чтобы старшие присматривали за младшими везде, будь то пляж или игра на улице.

— Ответственность у наших ребят имеется, – констатировала Ирина. – Но повторение – мать учения, как говорится, я и сама с детьми еще раз проговорю все правила. Обязательно подключу их к раздаче листовок всем жителям, стендов для объявлений у нас нет, так что нужную информацию приходится передать буквально из рук в руки.

Изготовление листовок стало возможным благодаря грантовой поддержке администрации Барнаула: ТОС «Горский» приобрел на выделенные средства компьютер и многофункциональное печатное устройство. С началом пандемии коронавируса личная форма общения между жителями была сведена к минимуму, поэтому общественники используют листовки и открытки, чтобы рассказать о самых важных событиях в стране, городе и своем микрорайоне.

Более 300 листовок и открыток изготовили активисты ТОС «Горский» ко Дню России, Дню семьи, любви и верности, придумали оформление правил безопасности на дороге и на воде.