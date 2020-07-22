В Барнауле проходят мероприятия по борьбе с превышением уровня шума автомобилистами

20 июля вечером сотрудники ГИБДД в очередной раз вышли на дежурство на Ленинский проспект, чтобы проверить уровень шума автомобилей.

Каждый день на Ленинском проспекте за порядком следят несколько экипажей ДПС. Многие граждане жалуются на нарушение покоя в ночное время. Не секрет, что у некоторых водителей есть такое модное увлечение – устанавливать на автомобиль нестандартный глушитель, так называемый прямоток, который превышает допустимую громкость звука, мешая людям отдыхать. Молодые ребята выезжают на Ленинский и катаются, громко рыча двигателями.

— Сотрудники ГИБДД останавливают таких водителей и проверяют уровень децибел шумомером. При превышении составляется административный материал по ст. 8.23 КоАП РФ (эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума), – говорит начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции города Барнаула Геннадий Кузнецов. – За превышение уровня шума закон предусматривает наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

Экипаж ГИБДД остановился на пересечении проспекта Ленина и улицы Анатолия. А вот и первый «клиент». По проспекту, яростно рыча двигателем, мчится «Субару». Взмах полосатого жезла, и машина тормозит на парковке. Инспектор ставит перед выхлопной трубой шумомер и предлагает молодому человеку за рулем погазовать. Водитель поддает газу, оглашая окрестности какофонией звуков. Цифра на табло прибора уходит за сотню. При том, что предельно допустимый уровень шума составляет 96 децибел.

На хозяина авто составляют административный протокол. На вопрос, для чего нужно было переделывать глушитель, водитель объясняет, что ему просто нравится ездить на тюнингованной машине. Ну что ж, за удовольствие надо платить. Конкретно этому автовладельцу придется раскошелиться на 500 рублей штрафа. На прощание водителю объясняют, что громкие звуки его машины мешают отдыхать горожанам, живущим в близлежащих домах.

В течение последующего часа на этом же перекрестке останавливают еще две машины, оглашающие окрестности ревом. Один из владельцев утверждает, что переделывать ничего не собирался, просто при покупке машины у нее уже был такой глушитель. Но так или иначе, сути дела это не меняет. Ему тоже придется заплатить штраф.

К слову сказать, сейчас ситуация не так плоха. Одно время на Ленинском был высокий уровень аварийности, на нем устраивали гонки, но теперь на проспекте постоянно дежурят экипажи, особенно в вечернее время, когда компании выезжают на автопати. К тому же здесь перестроили работу светофоров, и водителям приходится тормозить на всех перекрестках, что не дает сильно разогнаться. Поэтому сейчас гонки в основном ушли в прошлое, а вот громко рычащие машины остались.

Особенно привлекает шумных водителей участок от улицы Димитрова до Чкалова, где на пятачках проводят тусовки на машинах, их участники сильно шумят. К ним меры принимают уже сотрудники патрульно-постовой службы, согласно Закону № 95-ЗС «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Алтайского края».

С начала года сотрудники ГИБДД составили 58 административных материалов за превышение допустимого уровня шума.